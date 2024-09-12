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Posted 12 сентября, 06:51

Published 12 сентября, 06:51

Modified 12 сентября, 06:53

Updated 12 сентября, 06:53

Дорожный рабочий погиб под колесами автобуса в Ростове

Автобус насмерть сбил дорожного рабочего в Ростове-на-Дону

12 сентября 2024, 06:51
Фото: donland.ru. для иллюстрации
Дорожный рабочий погиб под колесами автобуса в Ростове
Водитель автобуса в Ростове насмерть сбил дорожного рабочего, сообщили очевидцы в telegram-канале «Это Ростов новости».

Жуткое ДТП случилось ранним утром 12 сентября на улице Вавилова. По словам очевидцев, около 06.00 мск парень в жилете дорожного рабочего лежал на асфальте, голова была под автобусом, рядом — лужа крови.

— Лобовое стекло автобуса разбито. Водитель пытался уйти от столкновения, — добавили свидетели аварии. — На месте уже работали сотрудники ДПС, скорая только ехала.

В комментариях горожан не удивил такой исход. По их мнению, автобусы носятся по Ростову, будто участвуют в гонках.

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— Неудивительно. Водителям автобуса вообще все равно, как ездить, будто для них всегда все свободно, — высказались одни.
— Водителей надо проверять на вменяемость. Они гоняют как бешеные, на остановках не останавливаются, — добавили другие. — Жалко парня.
Официальной информации о происшествии не поступало. Данные уточняются.

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