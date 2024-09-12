Бизнесмен из Ростова прятал 80 млн рублей от налоговой

Posted 12 сентября, 12:39
Published 12 сентября, 12:39
Modified 12 сентября, 12:41
Updated 12 сентября, 12:41
С 2020 по 2021 год бизнесмен в Ростовской области уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 80 миллионов рублей. Он смог провернуть это, создав фиктивный документооборот с подставными компаниями. Также он вносил в налоговую отчётность далёкие от действительности сведения.
В отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступной схемы.
Ранее ростовчанин просил один миллион рублей у бизнесменов за помощь с таможенниками. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взятке.