Бизнесмен из Ростова прятал 80 млн рублей от налоговой

С 2020 по 2021 год бизнесмен в Ростовской области уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 80 миллионов рублей. Он смог провернуть это, создав фиктивный документооборот с подставными компаниями. Также он вносил в налоговую отчётность далёкие от действительности сведения.