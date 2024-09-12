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Posted 12 сентября, 12:39

Published 12 сентября, 12:39

Modified 12 сентября, 12:41

Updated 12 сентября, 12:41

Бизнесмена в Ростове хотят посадить в тюрьму за сокрытие 80 млн руб от Налоговой

Бизнесмен из Ростова прятал 80 млн рублей от налоговой

12 сентября 2024, 12:39
Фото: 1MI
Бизнесмена в Ростове хотят посадить в тюрьму за сокрытие 80 млн руб от Налоговой
Директор фирмы скрывал от ФНС больше 80 миллионов рублей, сообщили в Следкоме Ростовской области.

С 2020 по 2021 год бизнесмен в Ростовской области уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 80 миллионов рублей. Он смог провернуть это, создав фиктивный документооборот с подставными компаниями. Также он вносил в налоговую отчётность далёкие от действительности сведения.

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В отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступной схемы.

Ранее ростовчанин просил один миллион рублей у бизнесменов за помощь с таможенниками. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взятке.

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