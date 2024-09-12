Больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ

Posted 12 сентября, 12:10
Published 12 сентября, 12:10
Modified 12 сентября, 12:12
Updated 12 сентября, 12:12
Напомним, что в апреле 2023 года в Ростове-на-Дону и Ростовской области прошел ряд обысков и задержаний в рядах полиции. Выяснилось, что в городе действовала ОПГ, главарем которой был бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России Дмитрия Рыбалко.
На сегодняшний день, по данным источника издания, в Ростове-на-Дону СУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование по уголовному делу задержанных полицейских. Выяснилось, что больше 40 сотрудников правоохранительных органов обвиняются в причастности к ОПГ и постоянном получении взяток в особо крупных размерах.
Чесноков рассказал, что сейчас фигуранты должны ознакомиться с обвинительным заключением, включающее в себя около 300 страниц текста. После того, как они ознакомятся с документами, документы передадут в прокуратуру. Только потом дело отправят в суд.
Следователи также раскрыли схему преступного сообщества. Они долгое время собирали дань с торговых точек, АЗС, магазинов и других объектов бизнеса. В настоящий момент арестованные находятся в следственном изоляторе Ставрополя.
Официального подтверждения этой информации не поступало. Она будет уточняться.
Ранее в Ростове грабитель сдал полицейского, который требовал у него взятку.