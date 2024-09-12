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Posted 12 сентября, 12:10

Published 12 сентября, 12:10

Modified 12 сентября, 12:12

Updated 12 сентября, 12:12

Больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ

Больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ

12 сентября 2024, 12:10
Фото: 1MI
Больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ
В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовных дел в отношении высокопоставленных и и рядовых полицейских, проходящих по делу об участии в ОПГ, сообщает 1RnD со ссылкой на председателя коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимира Чеснокова.

Напомним, что в апреле 2023 года в Ростове-на-Дону и Ростовской области прошел ряд обысков и задержаний в рядах полиции. Выяснилось, что в городе действовала ОПГ, главарем которой был бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России Дмитрия Рыбалко.

На сегодняшний день, по данным источника издания, в Ростове-на-Дону СУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование по уголовному делу задержанных полицейских. Выяснилось, что больше 40 сотрудников правоохранительных органов обвиняются в причастности к ОПГ и постоянном получении взяток в особо крупных размерах.

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Чесноков рассказал, что сейчас фигуранты должны ознакомиться с обвинительным заключением, включающее в себя около 300 страниц текста. После того, как они ознакомятся с документами, документы передадут в прокуратуру. Только потом дело отправят в суд.

Следователи также раскрыли схему преступного сообщества. Они долгое время собирали дань с торговых точек, АЗС, магазинов и других объектов бизнеса. В настоящий момент арестованные находятся в следственном изоляторе Ставрополя.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Она будет уточняться.

Ранее в Ростове грабитель сдал полицейского, который требовал у него взятку.

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