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Posted 12 сентября, 05:20

Published 12 сентября, 05:20

Modified 12 сентября, 05:22

Updated 12 сентября, 05:22

Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова

Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова

12 сентября 2024, 05:20
Фото: 1MI
Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова
Лондон разрешил Украине использовать ракеты Storm Shadow, которые теоретически могут достать до Ростова и области, сообщает британское СМИ The Guardian.

Официальных публичных заявлений о выдаче разрешения не было. Однако заявление премьер-министра Великобритании Стармера о праве Украины бить ракетами вглубь территории России было опубликовано агентством Bloomberg еще 10 июля.

Речь идет о ракете Storm Shadow, дальность полета которой порядка 560 километров. Если учесть, что линия фронта находится в районе города Бахмута, то оттуда до Ростова — всего 200 километров. Снаряд весит около 1,3 тонны и он способен разрушать грунт и пробивать бункеры.

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Ее разработали, в том числе, для ударов по аэродромам, подводных лодок, портов и электростанций, хранилищ боеприпасов, кораблям, мостам и другим объектам. Отличительная черта ракеты — программирование перед запуском. После него нельзя изменить цель и дать команду самоуничтожения.

Позже британское военное командование заявило, что высказывания премьер-министра неуместны. Вероятно, подобные планы хотят держать в тайне до тех пор, пока они не будут реализованы.

The Guardian: Источники в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято, хотя, как ожидается, об этом не будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне.The Guardian: Источники в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято, хотя, как ожидается, об этом не будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне.
The Guardian: Источники в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято, хотя, как ожидается, об этом не будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, по информации британской газеты, тоже дал «самый решительный намек» на то, что Белый Дом собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия по ключевым военным целям России.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что французская компания отрицает участие в атаке ВС Украины на Ростовскую область. Представители Safran Seats назвали абсурдной информацию о том, что в их ангаре в Уэльсе настраивали беспилотник, который позже запустили с территории Украины в Россию.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что французская компания отрицает участие в атаке ВС Украины на Ростовскую область. Представители Safran Seats назвали абсурдной информацию о том, что в их ангаре в Уэльсе настраивали беспилотник, который позже запустили с территории Украины в Россию.

The Guardian: Источники добавили, что совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow. Но было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Также вероятно, что будут по-прежнему действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак.The Guardian: Источники добавили, что совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow. Но было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Также вероятно, что будут по-прежнему действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак.
The Guardian: Источники добавили, что совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow. Но было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Также вероятно, что будут по-прежнему действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак.
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#Евгения Волкова#Общество#Украина#Ракеты#Ростов#Storm Shadow#Бахмут#Британия#Лондон#Госполитика
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