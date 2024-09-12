Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова

The Guardian: Источники добавили, что совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow. Но было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Также вероятно, что будут по-прежнему действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак.