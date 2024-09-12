Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова

Posted 12 сентября, 05:20
Published 12 сентября, 05:20
Modified 12 сентября, 05:22
Updated 12 сентября, 05:22
Официальных публичных заявлений о выдаче разрешения не было. Однако заявление премьер-министра Великобритании Стармера о праве Украины бить ракетами вглубь территории России было опубликовано агентством Bloomberg еще 10 июля.
Речь идет о ракете Storm Shadow, дальность полета которой порядка 560 километров. Если учесть, что линия фронта находится в районе города Бахмута, то оттуда до Ростова — всего 200 километров. Снаряд весит около 1,3 тонны и он способен разрушать грунт и пробивать бункеры.
Ее разработали, в том числе, для ударов по аэродромам, подводных лодок, портов и электростанций, хранилищ боеприпасов, кораблям, мостам и другим объектам. Отличительная черта ракеты — программирование перед запуском. После него нельзя изменить цель и дать команду самоуничтожения.
Позже британское военное командование заявило, что высказывания премьер-министра неуместны. Вероятно, подобные планы хотят держать в тайне до тех пор, пока они не будут реализованы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, по информации британской газеты, тоже дал «самый решительный намек» на то, что Белый Дом собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия по ключевым военным целям России.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что французская компания отрицает участие в атаке ВС Украины на Ростовскую область. Представители Safran Seats назвали абсурдной информацию о том, что в их ангаре в Уэльсе настраивали беспилотник, который позже запустили с территории Украины в Россию.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что французская компания отрицает участие в атаке ВС Украины на Ростовскую область. Представители Safran Seats назвали абсурдной информацию о том, что в их ангаре в Уэльсе настраивали беспилотник, который позже запустили с территории Украины в Россию.