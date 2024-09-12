Эксперт Горко объяснил, как застраховать жилье от прилета беспилотника или снаряда

Собеседник издания отметил, что в полисах некоторых компаний указан риск «терроризм». В таком случае они обещают возместить ущерб от попадания в дом беспилотного летательного аппарата. Он отметил, что такие компании точно есть в Москве и Подмосковье. Однако, эксперт не уверен, существуют ли подобные страховщики в Курской и других приграничных областях.