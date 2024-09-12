Эксперт Горко объяснил, как застраховать жилье от прилета беспилотника или снаряда

Posted 12 сентября, 12:55
Published 12 сентября, 12:55
Modified 12 сентября, 14:02
Updated 12 сентября, 14:02
Вадим Горко, ведущий эксперт Агентства страхования и выплат, в беседе с «Ридусом» рассказал о том, можно ли в нашей стране застраховать жильё от попадания БПЛА или снаряда. Специалист отметил, что такая услуга есть, но её предоставляют лишь некоторые страховые компании.
Собеседник издания отметил, что в полисах некоторых компаний указан риск «терроризм». В таком случае они обещают возместить ущерб от попадания в дом беспилотного летательного аппарата. Он отметил, что такие компании точно есть в Москве и Подмосковье. Однако, эксперт не уверен, существуют ли подобные страховщики в Курской и других приграничных областях.
Говоря об алгоритме возмещения ущерба, собеседник издания отметил, что всё зависит от действий страховой компании. Она может возместить ущерб по факту прилета, а может потребовать справку от государственных органов о том, что спецслужбы признали данный инцидент актом терроризма. Горко добавил, что каждый случай будут рассматривать отдельно.