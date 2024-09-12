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Posted 12 сентября, 12:55

Published 12 сентября, 12:55

Modified 12 сентября, 14:02

Updated 12 сентября, 14:02

Эксперт Горко объяснил, как застраховать жилье от прилета беспилотника или снаряда

12 сентября 2024, 12:55
Специалист рассказал, что в некоторых случаях страховая компания может затребовать справку от государственных органов о том, что прилет, повредивший жильё, классифицирован как акт терроризма.

Вадим Горко, ведущий эксперт Агентства страхования и выплат, в беседе с «Ридусом» рассказал о том, можно ли в нашей стране застраховать жильё от попадания БПЛА или снаряда. Специалист отметил, что такая услуга есть, но её предоставляют лишь некоторые страховые компании.

Собеседник издания отметил, что в полисах некоторых компаний указан риск «терроризм». В таком случае они обещают возместить ущерб от попадания в дом беспилотного летательного аппарата. Он отметил, что такие компании точно есть в Москве и Подмосковье. Однако, эксперт не уверен, существуют ли подобные страховщики в Курской и других приграничных областях.

Говоря об алгоритме возмещения ущерба, собеседник издания отметил, что всё зависит от действий страховой компании. Она может возместить ущерб по факту прилета, а может потребовать справку от государственных органов о том, что спецслужбы признали данный инцидент актом терроризма. Горко добавил, что каждый случай будут рассматривать отдельно.

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