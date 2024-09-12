ФАС «заморозила» тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове

Posted 12 сентября, 05:45
Published 12 сентября, 05:45
Modified 12 сентября, 05:47
Updated 12 сентября, 05:47
Подрядчика, который благоустроит территорию рядом с Дворцом спорта, искали с августа. За 190 миллионов рублей нужно было сделать лестницы, спортплощадку, газоны, реконструировать фонтан, высадить деревья и заменить лавочки. Кроме того, от исполнителя требовалось установить видеонаблюдение и поставить шлагбаум и ограждение, наладить освещение.
Теперь благоустройство переносится на неопределенное время. Тендер на выполнение работ приостановили по жалобе ИП из Краснодарского края. Заявитель отметил, что цены на некоторые показатели в тендере превышают максимальную сумму контракта.
По мнению автора жалобы, из-за этого необоснованного завышения цен появляется конкуренция среди представителей малого и среднего бизнеса. А вот крупной опытной компании такие условия ни по чем. Таким образом, считает ИП, нарушено антимонопольное законодательство.
Открытие Дворца спорта после капремонта было намечено на сентябрь 2025 года. Если процесс разбирательств по тендеру на благоустройство затянется, то закончить работы к этому сроку могут и не успеть.
Ранее власти Ростова показали, как будет выглядеть Дворец спорта после реконструкции.