ФАС «заморозила» тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове

Подрядчика, который благоустроит территорию рядом с Дворцом спорта, искали с августа. За 190 миллионов рублей нужно было сделать лестницы, спортплощадку, газоны, реконструировать фонтан, высадить деревья и заменить лавочки. Кроме того, от исполнителя требовалось установить видеонаблюдение и поставить шлагбаум и ограждение, наладить освещение.