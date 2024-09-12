Глава РЭО Буцаев: Фестиваль экологии пройдет в Нижнем Новгороде осенью

Posted 12 сентября, 15:54
Published 12 сентября, 15:54
Modified 12 сентября, 15:54
Updated 12 сентября, 15:54
Согласно комментарию гендиректора РЭО Дениса Буцаева, фестивали экологии сейчас можно считать обязательной частью экопросветительской работы в рамках реализации реформы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На таких мероприятиях население получает возможность ознакомиться с новыми сведениями о сохранении окружающей среды и экономике замкнутого цикла, которая предполагает сокращение неперерабатываемых отходов и вторичную эксплуатацию ресурсов. Как сообщает newsnn.ru, посетители фестиваля в Нижнем Новгороде смогут узнать, какие отходы подлежат вторичному использованию и как лучше снижать образование мусора, внося свой пассивный вклад в защиту окружающей среды.
Для аудитории экофестиваля экологии в городе организуют мастер-классы по переработке пластика и изготовлению экопродукции, показ мультипликационного сериала «Помощники Земли» и фильма РЭО «Что такое экономика замкнутого цикла?».
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко пообещал, что население областного центра сможет увидеть интересную программу, в рамках которой заявлены выставка, трансляция фильмов, мастер-классы и прочие события.
ППК «РЭО» организовала фестиваль экологии при содействии с партнерами выставки — Русским музеем фотографии, галереей «Луна», «Таврида.АРТ», правительством Нижегородской области, организацией «Нижэкология-НН», Домом архитектора, а также движением «Экосистема» и победителем «Зеленой премии» компанией «Инфинити Пластик».
По словам директора Русского музея фотографии, совладелицы галереи «Луна» Ксении Федосеевой-Царицынской, искусство языком художественных образов способно вызывать в зрителе эмоциональный отклик и чем более яркий образ создает автор, тем больше уровень вовлечения. Она назвала экологическое искусство всемирным трендом, в который крайне вовлеченно вписалась галерея «Луна».
Ознакомиться с полным перечнем мероприятий фестиваля можно на его официальном сайте. Те гости, которые хотят поучаствовать в мастер-классах, должны заранее пройти регистрацию.