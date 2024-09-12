Глава РЭО Буцаев: Фестиваль экологии пройдет в Нижнем Новгороде осенью

Согласно комментарию гендиректора РЭО Дениса Буцаева, фестивали экологии сейчас можно считать обязательной частью экопросветительской работы в рамках реализации реформы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На таких мероприятиях население получает возможность ознакомиться с новыми сведениями о сохранении окружающей среды и экономике замкнутого цикла, которая предполагает сокращение неперерабатываемых отходов и вторичную эксплуатацию ресурсов. Как сообщает newsnn.ru, посетители фестиваля в Нижнем Новгороде смогут узнать, какие отходы подлежат вторичному использованию и как лучше снижать образование мусора, внося свой пассивный вклад в защиту окружающей среды.