Крупный аграрный рынок собираются открыть под Ростовом в 2024 году

Posted 12 сентября, 16:02
Published 12 сентября, 16:02
Modified 12 сентября, 16:02
Updated 12 сентября, 16:02
В хуторе Ленина Аксайского района заканчивают строительство распределительного центра «АГРО МОЛЛ». Готовность объекта составляет 95%. Известно, что большая часть площадки уже активно работает.
На аграрном рынке имеются складские помещения, холодильное оборудования, зоны общественного питания и хостел. Общая площадь распределительного центра составляет 34 гектара. Из них 26 гектаров отведено под ярмарки.
«Здесь можно купить овощи и фрукты по оптовым ценам, которые везут сюда из центральных и южных регионов России, стран Ближнего Востока и Средней Азии», — сообщили в Минэкономразвития региона.
Для предпринимателей на рынке создадут больше двух тысяч торговых мест.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей.