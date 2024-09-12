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Posted 12 сентября, 16:02

Published 12 сентября, 16:02

Modified 12 сентября, 16:02

Updated 12 сентября, 16:02

В Аксайском районе завершается строительство крупного распределительного центра

Крупный аграрный рынок собираются открыть под Ростовом в 2024 году

12 сентября 2024, 16:02
Фото: 1MI
В Аксайском районе завершается строительство крупного распределительного центра
В Аксайском районе завершается строительство крупного распределительного центра, сообщили в Минэкономразвития Ростовской области.

В хуторе Ленина Аксайского района заканчивают строительство распределительного центра «АГРО МОЛЛ». Готовность объекта составляет 95%. Известно, что большая часть площадки уже активно работает.

На аграрном рынке имеются складские помещения, холодильное оборудования, зоны общественного питания и хостел. Общая площадь распределительного центра составляет 34 гектара. Из них 26 гектаров отведено под ярмарки.

«Здесь можно купить овощи и фрукты по оптовым ценам, которые везут сюда из центральных и южных регионов России, стран Ближнего Востока и Средней Азии», — сообщили в Минэкономразвития региона.

Для предпринимателей на рынке создадут больше двух тысяч торговых мест.

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Ранее сообщалось, что экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей.

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