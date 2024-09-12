Многоимущие: почему общепризнанные ростовские богачи сдали позиции

«Группа Агроком», которой Саввиди владеет сейчас, появилась после продажи «Донского табака». Через «Агроком» Иван стал владельцем ООО «Аква-дон» и ООО «Донской осетр». Саввиди не ограничился пищевой промышленностью и стал владельцем завода по производству тротуарной плитки «Беттекс». В начале 2000-х бизнесмен контролировал даже небо в Ростове — его структуры оказывали значительное влияние на работу старого аэропорта в Ростове. Однако все это в прошлом.