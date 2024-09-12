Многоимущие: почему общепризнанные ростовские богачи сдали позиции

Posted 12 сентября, 11:04
Published 12 сентября, 11:04
Modified 12 сентября, 11:04
Updated 12 сентября, 11:04
В число ростовских олигархов вот уже три года не входит владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди.
Иван Саввиди начинал с простого грузчика и спустя 20 лет работы на табачной фабрике стал ее владельцем. В 90-х он приобрел колбасный завод «Тавр». За 15 лет компания быстро завоевала российский рынок, едва ли не первой начала производить халяльную продукцию в промышленных масштабах.
«Группа Агроком», которой Саввиди владеет сейчас, появилась после продажи «Донского табака». Через «Агроком» Иван стал владельцем ООО «Аква-дон» и ООО «Донской осетр». Саввиди не ограничился пищевой промышленностью и стал владельцем завода по производству тротуарной плитки «Беттекс». В начале 2000-х бизнесмен контролировал даже небо в Ростове — его структуры оказывали значительное влияние на работу старого аэропорта в Ростове. Однако все это в прошлом.
Основная доля имущества семьи Саввиди записана на жену бизнесмена Киряки Саввиди. В ее активах числится почти 34 миллиарда рублей.
О том, кого все-таки официально можно считать богатейшими людьми Ростова, мы рассказали в уникальном спецпроекте.