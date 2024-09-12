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Posted 12 сентября, 11:04

Published 12 сентября, 11:04

Modified 12 сентября, 11:04

Updated 12 сентября, 11:04

Многоимущие: почему общепризнанные ростовские богачи сдали позиции

Многоимущие: почему общепризнанные ростовские богачи сдали позиции

12 сентября 2024, 11:04
Фото: rostovgazeta.ru
Многоимущие: почему общепризнанные ростовские богачи сдали позиции
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RostovGazeta ежегодно составляет список самых богатых людей Ростова и в 2024 году за кадром остались те, чье богатство не вызывает у ростовчан сомнений. Однако по официальным данным имущество этих людей не так велико.

В число ростовских олигархов вот уже три года не входит владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди.

Иван Саввиди начинал с простого грузчика и спустя 20 лет работы на табачной фабрике стал ее владельцем. В 90-х он приобрел колбасный завод «Тавр». За 15 лет компания быстро завоевала российский рынок, едва ли не первой начала производить халяльную продукцию в промышленных масштабах.

«Группа Агроком», которой Саввиди владеет сейчас, появилась после продажи «Донского табака». Через «Агроком» Иван стал владельцем ООО «Аква-дон» и ООО «Донской осетр». Саввиди не ограничился пищевой промышленностью и стал владельцем завода по производству тротуарной плитки «Беттекс». В начале 2000-х бизнесмен контролировал даже небо в Ростове — его структуры оказывали значительное влияние на работу старого аэропорта в Ростове. Однако все это в прошлом.

Основная доля имущества семьи Саввиди записана на жену бизнесмена Киряки Саввиди. В ее активах числится почти 34 миллиарда рублей.

О том, кого все-таки официально можно считать богатейшими людьми Ростова, мы рассказали в уникальном спецпроекте.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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