Молочный цех подделывал продукцию и сбывал ее в Ростовской области

Как выяснилось, ранее этого производителя уже штрафовали из-за аналогичных нарушений. Очевидно, восстановить деятельность ИП не сможет в ближайшее время. За время судебных разбирательств он наверняка понес немалые убытки, когда производство стало на стоп. А штраф окончательно мог усугубить положение.