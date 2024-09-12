Молочный цех подделывал продукцию и сбывал ее в Ростовской области

Posted 12 сентября, 10:21
Published 12 сентября, 10:21
Modified 12 сентября, 10:53
Updated 12 сентября, 10:53
ИП Касьянов А.А. занимался производством молочной продукции. Когда Россельхознадзор пришел с проверкой, то выявил нарушения ветеринарного законодательства. В «молочке» обнаружили растительные масла и жиры, которых не должно быть.
Арбитражный суд Ростовской области согласился с доводами истца и назначил штраф бизнесмену. Кроме того, в ходе судебных разбирательств предприниматель прекратил осуществление деятельности с 9 августа.
Как выяснилось, ранее этого производителя уже штрафовали из-за аналогичных нарушений. Очевидно, восстановить деятельность ИП не сможет в ближайшее время. За время судебных разбирательств он наверняка понес немалые убытки, когда производство стало на стоп. А штраф окончательно мог усугубить положение.
Ранее RostovGazeta сообщала о штрафе, который производитель стекла из Ростова выплатил за участие в ценовом сговоре.