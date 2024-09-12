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Posted 12 сентября, 10:21

Published 12 сентября, 10:21

Modified 12 сентября, 10:53

Updated 12 сентября, 10:53

Россельхознадзор прикрыл ИП по производству «молочки» в Ростовской области

Молочный цех подделывал продукцию и сбывал ее в Ростовской области

12 сентября 2024, 10:21
Фото: Pxhere
Россельхознадзор прикрыл ИП по производству «молочки» в Ростовской области

Россельхознадзор прикрыл ИП по производству молочки в Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования регионального Россельхознадзора о привлечении производителя фальсифицированной молочной продукции к административной ответственности, сообщает ведомство.

ИП Касьянов А.А. занимался производством молочной продукции. Когда Россельхознадзор пришел с проверкой, то выявил нарушения ветеринарного законодательства. В «молочке» обнаружили растительные масла и жиры, которых не должно быть.

Арбитражный суд Ростовской области согласился с доводами истца и назначил штраф бизнесмену. Кроме того, в ходе судебных разбирательств предприниматель прекратил осуществление деятельности с 9 августа.

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Как выяснилось, ранее этого производителя уже штрафовали из-за аналогичных нарушений. Очевидно, восстановить деятельность ИП не сможет в ближайшее время. За время судебных разбирательств он наверняка понес немалые убытки, когда производство стало на стоп. А штраф окончательно мог усугубить положение.

Ранее RostovGazeta сообщала о штрафе, который производитель стекла из Ростова выплатил за участие в ценовом сговоре.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Штраф#Арбитражный суд#Россельхознадзор#Молочка
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