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Posted 12 сентября, 18:04

Published 12 сентября, 18:04

Modified 12 сентября, 18:06

Updated 12 сентября, 18:06

Мощный ливень обрушился на Ростов 12 сентября

Мощный ливень обрушился на Ростов 12 сентября

12 сентября 2024, 18:04
Фото: 1MI
Мощный ливень обрушился на Ростов 12 сентября
Долгожданный ливень с громом и молниями накрыл Ростов вечером 12 сентября, видео непогоды поделился читатель RostovGazeta.

На кадрах видно, как в небе сверкает молния. На фоне многочисленных капель раздается грохот грома. Обильные осадки пришли в город со стороны Аксая.

Пока что под дождем оказалась северо-восточная часть донской столицы: район Сельмаша, Ростовского моря, Александровки, Верхнетемерницкого и по проспекту Шолохова к выезду из города.

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В центре Ростова, западной и северной его частях пока довольствуются молниями и громом. Дождь пока не дошел до этих районов. А вот Шахты, Новочеркасск, Зерноградский район вовсю заливает осадками.

Ранее стало известно, какую погоду ждать 13 и 14 сентября. В ближайшие дни синоптики прогнозировали небольшой дождь и ветер — до 12 метров в секунду. В субботу, 14 сентября, похолодает до +18 градусов ночью и до +29 — днем.

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