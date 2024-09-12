Мощный ливень обрушился на Ростов 12 сентября

Posted 12 сентября, 18:04
Published 12 сентября, 18:04
Modified 12 сентября, 18:06
Updated 12 сентября, 18:06
На кадрах видно, как в небе сверкает молния. На фоне многочисленных капель раздается грохот грома. Обильные осадки пришли в город со стороны Аксая.
Пока что под дождем оказалась северо-восточная часть донской столицы: район Сельмаша, Ростовского моря, Александровки, Верхнетемерницкого и по проспекту Шолохова к выезду из города.
В центре Ростова, западной и северной его частях пока довольствуются молниями и громом. Дождь пока не дошел до этих районов. А вот Шахты, Новочеркасск, Зерноградский район вовсю заливает осадками.
Ранее стало известно, какую погоду ждать 13 и 14 сентября. В ближайшие дни синоптики прогнозировали небольшой дождь и ветер — до 12 метров в секунду. В субботу, 14 сентября, похолодает до +18 градусов ночью и до +29 — днем.