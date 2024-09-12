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Posted 12 сентября, 18:03

Published 12 сентября, 18:03

Modified 12 сентября, 18:05

Updated 12 сентября, 18:05

На лавочке в Левобережном парке Ростова заметили Шамана

На лавочке в Левобережном парке Ростова заметили певца Шамана

12 сентября 2024, 18:03
Фото: 1MI
На лавочке в Левобережном парке Ростова заметили Шамана
Самого известного русского певца Шамана заметили на лавочке в Левобережном парке Ростова, кадры опубликованы в telegram-канале «Ростов Главный».

Звезду российской эстрады увидели в донской столице 12 сентября. За несколько часов до сольного выступления в конгресс-холле вуза он посетил открытие арт-объекта «Планета любви» на Левом берегу Ростова. SHAMAN (Шаман) спел несколько песен на небольшой сцене, порадовав своих фанатов. Однако его наряд вызвал вопросы даже у самых ярых поклонников.

— Что это за мода? Я понимаю, что это дорогие вещи, но смотрится, как с ближайшей мусорки, — заметили в комментариях пользователи соцсетей. — Моль наряд поела.

Некоторые усомнились в том, что известный патриот дал концерт на Левом берегу.

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— По-моему, это на видео кто-то под него косит, прикалывается, — написали они. — Постарел как будто.

Другим же важнее всего было услышать голос звезды.

— Несмотря на эффект «Эхо», слышно, что и вживую хорошо поет, — оценили фанаты.
Фото: 1MI. На лавочке в Левобережном парке Ростова заметили Шамана

Вечерний концерт SHAMAN'а начался в 19:00. Цена билетов варьируется от двух до 12 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, чем занимался SHAMAN до того, как стал популярным исполнителем патриотических хитов.

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