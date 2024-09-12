На лавочке в Левобережном парке Ростова заметили певца Шамана

Звезду российской эстрады увидели в донской столице 12 сентября. За несколько часов до сольного выступления в конгресс-холле вуза он посетил открытие арт-объекта «Планета любви» на Левом берегу Ростова. SHAMAN (Шаман) спел несколько песен на небольшой сцене, порадовав своих фанатов. Однако его наряд вызвал вопросы даже у самых ярых поклонников.