На месте реки — болото: появились жуткие кадры практически обмелевшего Дона в Ростове

Из-за ветра выдуло воду в реке Дон и в Таганрогского заливе. Вода отошла сразу на несколько метров от берега, обнажив дно. Там, где ещё недавно была толща воды, сейчас — болото. Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку.