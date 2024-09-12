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Posted 12 сентября, 14:01

Published 12 сентября, 14:01

Modified 12 сентября, 14:03

Updated 12 сентября, 14:03

Появились кадры практически обмелевшего Дона в Ростове

На месте реки — болото: появились жуткие кадры практически обмелевшего Дона в Ростове

12 сентября 2024, 14:01
Фото: rostovgazeta.ru
Появились кадры практически обмелевшего Дона в Ростове

Появились кадры практически обмелевшего Дона в Ростове

Сильный ветер выдул воду в реке Дон в Ростове, кадрами с городской набережной делится корреспондент RostovGazeta.

Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер. Его средняя скорость составляет около восьми метров в секунду, а порывы достигают всех 20 метров в секунду.

Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер.Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер.
Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер.Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер.
Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер.Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер.
Фото: rostovgazeta.ru. Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер.

Из-за ветра выдуло воду в реке Дон и в Таганрогского заливе. Вода отошла сразу на несколько метров от берега, обнажив дно. Там, где ещё недавно была толща воды, сейчас — болото. Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку.

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Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в рекуРостовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку
Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку
Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку

По прогнозам синоптиков, ветер в Ростовской области будет бушевать до середины следующей недели.

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