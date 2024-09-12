На месте реки — болото: появились жуткие кадры практически обмелевшего Дона в Ростове

Posted 12 сентября, 14:01
Published 12 сентября, 14:01
Modified 12 сентября, 14:03
Updated 12 сентября, 14:03
Уже несколько дней в Ростовской области бушует сильный восточный ветер. Его средняя скорость составляет около восьми метров в секунду, а порывы достигают всех 20 метров в секунду.
Из-за ветра выдуло воду в реке Дон и в Таганрогского заливе. Вода отошла сразу на несколько метров от берега, обнажив дно. Там, где ещё недавно была толща воды, сейчас — болото. Ростовские рыбаки поставили удочки прямо на отмели, которая вдаётся глубоко в реку.