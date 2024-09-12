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Posted 12 сентября, 08:32

Published 12 сентября, 08:32

Modified 12 сентября, 08:34

Updated 12 сентября, 08:34

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области шесть машин разбились в жестком ДТП

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области шесть машин разбились в жестком ДТП

12 сентября 2024, 08:32
Фото: ДПЧС РО
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области шесть машин разбились в жестком ДТП
Шесть автомобилей превратились в груду металлолома после ДТП на севере Ростовской области, сообщает ДПЧС региона.

Массовая авария произошла 11 сентября в Миллеровском районе. Какие именно машины стали участниками дорожно-транспортного происшествия, не уточняется.

Шесть авто столкнулись в попутном направлении на 877-м километре М-4 «Дон» (хутор Кумшацкий). Вероятно, сначала одно транспортное средство врезалось в другое, а водители машин сзади не успели притормозить и «паровозиком» влетели друг в друга.

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На место вызвали спасателей, медиков и ДПС. Прибывшие специалисты оградили участок аварии, отключили аккумуляторы и помогли сотрудникам скорой помощи. После этого с дороги убрали обломки, оставшиеся от машин, и разлившийся бензин.

О пострадавших информации нет.

Ранее стало известно об аварии в Ростове: пассажирский автобус насмерть переехал дорожного рабочего.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ДТП#Спасатели#ДПС#Медики#Миллеровский район#Происшествия
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