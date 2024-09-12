На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области шесть машин разбились в жестком ДТП

Шесть авто столкнулись в попутном направлении на 877-м километре М-4 «Дон» (хутор Кумшацкий). Вероятно, сначала одно транспортное средство врезалось в другое, а водители машин сзади не успели притормозить и «паровозиком» влетели друг в друга.