На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области шесть машин разбились в жестком ДТП

Posted 12 сентября, 08:32
Published 12 сентября, 08:32
Modified 12 сентября, 08:34
Updated 12 сентября, 08:34
Массовая авария произошла 11 сентября в Миллеровском районе. Какие именно машины стали участниками дорожно-транспортного происшествия, не уточняется.
Шесть авто столкнулись в попутном направлении на 877-м километре М-4 «Дон» (хутор Кумшацкий). Вероятно, сначала одно транспортное средство врезалось в другое, а водители машин сзади не успели притормозить и «паровозиком» влетели друг в друга.
На место вызвали спасателей, медиков и ДПС. Прибывшие специалисты оградили участок аварии, отключили аккумуляторы и помогли сотрудникам скорой помощи. После этого с дороги убрали обломки, оставшиеся от машин, и разлившийся бензин.
О пострадавших информации нет.
Ранее стало известно об аварии в Ростове: пассажирский автобус насмерть переехал дорожного рабочего.