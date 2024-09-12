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Posted 12 сентября, 10:52

Published 12 сентября, 10:52

Modified 12 сентября, 10:54

Updated 12 сентября, 10:54

Настоящее бабье лето прогнозируют синоптики в Ростовской области

Настоящее бабье лето прогнозируют синоптики в Ростовской области

12 сентября 2024, 10:52
Фото: rostovgazeta.ru
Настоящее бабье лето прогнозируют синоптики в Ростовской области
Жаркая и сухая погода ожидается в Ростовской области, следует из прогнозов синоптиков.

Всю оставшуюся неделю дневная температур воздуха в регионе составит +30 — +33 градуса. Вечером будет холодать до +17 — +19 градусов. Дождей в Ростовской области в ближайшие дни не ожидается. Небо будет преимущественно облачным, но выдадутся и по-настоящему солнечные дни.

Вместе с тем в регионе задержался устойчивый восточный ветер. Он сохранится в Ростовской области до середины следующей недели. Его порывы могут достигать 16-20 метров в секунду.

Бабье лето сменится настоящей осенью в регионе в 20-х числах сентября. Тогда стоит ждать похолодания до +20 градусов днём и +10 градусов ночью.

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