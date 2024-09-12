Настоящее бабье лето прогнозируют синоптики в Ростовской области

Posted 12 сентября, 10:52
Published 12 сентября, 10:52
Modified 12 сентября, 10:54
Updated 12 сентября, 10:54
Всю оставшуюся неделю дневная температур воздуха в регионе составит +30 — +33 градуса. Вечером будет холодать до +17 — +19 градусов. Дождей в Ростовской области в ближайшие дни не ожидается. Небо будет преимущественно облачным, но выдадутся и по-настоящему солнечные дни.
Вместе с тем в регионе задержался устойчивый восточный ветер. Он сохранится в Ростовской области до середины следующей недели. Его порывы могут достигать 16-20 метров в секунду.
Бабье лето сменится настоящей осенью в регионе в 20-х числах сентября. Тогда стоит ждать похолодания до +20 градусов днём и +10 градусов ночью.