Настоящее бабье лето прогнозируют синоптики в Ростовской области

Всю оставшуюся неделю дневная температур воздуха в регионе составит +30 — +33 градуса. Вечером будет холодать до +17 — +19 градусов. Дождей в Ростовской области в ближайшие дни не ожидается. Небо будет преимущественно облачным, но выдадутся и по-настоящему солнечные дни.