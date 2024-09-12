Обвиняемая в убийстве дочки ростовчанка переложила всю вину на супруга

Posted 12 сентября, 07:13
Published 12 сентября, 07:13
Modified 12 сентября, 07:15
Updated 12 сентября, 07:15
В Ростовском областном суде продолжают рассматривать громкое дело об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки. Обвиняемыми в расправе над малышкой проходят её родители — студентка медвуза Анастасия Майборода и бизнесмен Яков Майборода.
Преступление произошло 28 апреля прошлого года. Ночью того дня Анастасия позвонила в полицию и заявила, что девочку у неё якобы украл муж. Прибывшие на место правоохранители и следователи не нашли следов похищения, но обратили внимание на кровь в квартире.
На очередном судебном заседании свои показания дала Анастасия Майборода. Как пишет Donnews, с её слов, в день убийства они с мужем снова поругались, и Яков решил уйти из семьи. Когда мужчина уже собрал вещи, девушка якобы решила отлучиться в душ и попросила его посидеть с малышкой.
«Когда я вышла из душа, в комнате было тихо. Яков сидел на краешке дивана, а дочь была в кроватке, укрытая полностью одеялом. Я поняла, что что-то не так. Откинула покрывало, а цвет лица её был неестественный и пятнышки мелкие. Потом я поняла, что дочь не дышит. На шее заметила красную полосу от кровоподтёка, и поняла, что он её задушил», — утверждает Анастасия.
Затем супруг, по словам обвиняемой, начал ей угрожать. Он забрал у неё ключи от квартиры, телефон и уехал.
Девушка вспомнила, что начала стучать соседке в стенку, кричала с балкона людям на улице, но никто не отреагировал на её призывы о помощи.
Яков вернулся домой лишь, когда стемнело. При этом, задушив дочь, он направился в спортзал, затем в кафе и к себе на работу. Анастасия утверждает, что он сбежал из офиса через чёрный ход, чтобы не попасться на камеры наблюдения.
Уже дома он прямо в прихожей разделся до нижнего белья и надел тапочки. Затем он, дескать, взял на кухне два ножа и ушёл в ванную. Анастасия утверждает, что расчленял тельце ребенка он в одиночку, а её только «попросил принести миску».
«Я начала кричать, а он мне сказал, что если я не успокоюсь, то он убьёт меня этими ножами», — говорит подсудимая.
Историю о краже ребёнка якобы тоже придумал Яков. Он уехал из дома, а Анастасия позвонила в полицию.
После того, как девушка рассказала свою версию событий, суд начал задавать ей вопросы. Анастасия хорошо помнила, во что был одет супруг, но абсолютно запамятовала, в каком часу происходило то или иной действие.
«Вы не помните время, но досконально помните одежду мужа и ребёнка. У вас память избирательная», — отметил судья.
Адвокаты Якова вспомнили, что изначально Анастасия выдвигала другую версию событий. Она рассказывала, будто Яков схватил играющую дочь и ударил её головой об пол. Но уже в суде девушка изменила свои показания.
На следующей неделе запланированы прения сторон, после чего паре вынесут приговор.
Подробнее о самом деле и других судебных заседаниях по нему читайте в специальном сюжете RostovGazeta.