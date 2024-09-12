Обвиняемая в убийстве дочки ростовчанка переложила всю вину на супруга

«Когда я вышла из душа, в комнате было тихо. Яков сидел на краешке дивана, а дочь была в кроватке, укрытая полностью одеялом. Я поняла, что что-то не так. Откинула покрывало, а цвет лица её был неестественный и пятнышки мелкие. Потом я поняла, что дочь не дышит. На шее заметила красную полосу от кровоподтёка, и поняла, что он её задушил», — утверждает Анастасия.