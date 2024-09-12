Под Ростовом байкер ударил ребёнка-инвалида, который потрогал его мотоцикл

Ролик опубликовал организатор секции по хоккею для детей с инвалидностью. По его словам, ребенок потрогал мотоцикл, а владелец ударил его по голове. Вскоре после этого парень сел на мотоцикл и уехал. Автор поста уточнил, что написал заявление в полицию.