Под Ростовом байкер ударил ребёнка-инвалида, который потрогал его мотоцикл

Posted 12 сентября, 06:21
Published 12 сентября, 06:21
Modified 12 сентября, 06:23
Updated 12 сентября, 06:23
Ролик опубликовал организатор секции по хоккею для детей с инвалидностью. По его словам, ребенок потрогал мотоцикл, а владелец ударил его по голове. Вскоре после этого парень сел на мотоцикл и уехал. Автор поста уточнил, что написал заявление в полицию.
На кадрах действительно видно, как мальчик лет 10-12 на вид подошел к байку и стал стучать по нему рукой. Возмущенный мотоциклист подскочил и влепил ему затрещину.
— Какая разница, особенный или нет, это ребенок. Что с его железякой будет? Да ничего. Слова все понимают, — встали на защиту ребенка некоторые ростовчане. — Можно было гораздо спокойнее отреагировать.
— А если бы он глушителя коснулся? Вы видели, как кожа на раскаленном металле остается? Все равно вообще, ребенок или кто. Голова должна работать у тех, кто несет за него ответственность, — возмутились в ответ. —Ущерб здоровью мог быть гораздо больше!!!
В ГУ МВД по Ростовской области инцидент пока не прокомментировали.
Примерно неделю назад в Аксае школьники устроили драку.