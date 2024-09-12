rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 06:21

Published 12 сентября, 06:21

Modified 12 сентября, 06:23

Updated 12 сентября, 06:23

Парень в Аксае ударил ребенка-инвалида за то, что тот стучал по мотоциклу

Под Ростовом байкер ударил ребёнка-инвалида, который потрогал его мотоцикл

12 сентября 2024, 06:21
Фото: Unsplash. видео тг канал «Ростов Главный»
Парень в Аксае ударил ребенка-инвалида за то, что тот стучал по мотоциклу
Мотоциклист ударил мальчика с инвалидностью, когда тот постучал по его транспорту, кадры с места происшествия опубликованы в telegram-канале «Ростов Главный Новости».

Ролик опубликовал организатор секции по хоккею для детей с инвалидностью. По его словам, ребенок потрогал мотоцикл, а владелец ударил его по голове. Вскоре после этого парень сел на мотоцикл и уехал. Автор поста уточнил, что написал заявление в полицию.

На кадрах действительно видно, как мальчик лет 10-12 на вид подошел к байку и стал стучать по нему рукой. Возмущенный мотоциклист подскочил и влепил ему затрещину.

Жителей Ростовской области предупредили о проверке систем оповещения
Узнать подробнее
— Какая разница, особенный или нет, это ребенок. Что с его железякой будет? Да ничего. Слова все понимают, — встали на защиту ребенка некоторые ростовчане. — Можно было гораздо спокойнее отреагировать.
— А если бы он глушителя коснулся? Вы видели, как кожа на раскаленном металле остается? Все равно вообще, ребенок или кто. Голова должна работать у тех, кто несет за него ответственность, — возмутились в ответ. —Ущерб здоровью мог быть гораздо больше!!!

В ГУ МВД по Ростовской области инцидент пока не прокомментировали.

Примерно неделю назад в Аксае школьники устроили драку.

Читайте также:
Подростки и дети устроили массовое побоище под Ростовом-на-ДонуПодросток на питбайке попал под фуру в Ростовской областиНесколько звуков взрывов услышали жители Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Аксай#Ответственность#Воспитание#Мотоциклист#Происшествия
Подпишитесь
Популярное