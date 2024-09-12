Появилась нейросеть, позволяющая парализованным управлять техникой силой мысли

Posted 12 сентября, 11:58
Published 12 сентября, 11:58
Modified 12 сентября, 12:00
Updated 12 сентября, 12:00
Мозг человека одновременно обрабатывает огромное количество сигналов. Ученые Марьям Шанечи и Омид Сани решили разработать новый алгоритм нейросетей, который поможет отделить определенные паттерны от прочих. Так, например, его можно использовать для модернизации мозг-компьютеров.
Улучшенные устройства могут помочь парализованным людям воплощать действия в жизнь. Декодируя движения, алгоритм позволит силой мысли управлять компьютерным курсором или роботизированными руками.
Работа алгоритма завязана на обнаружении необходимого паттерна и постоянном обучении нейросетей. В будущем ученные надеются, что разработка поможет лечить простые психологические состояния, например, подавленность.
Ранее ученые оценили вкус воды возрастом 2,6 миллиарда лет.