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Posted 12 сентября, 11:58

Published 12 сентября, 11:58

Modified 12 сентября, 12:00

Updated 12 сентября, 12:00

Появилась нейросеть, позволяющая парализованным управлять техникой силой мысли

Появилась нейросеть, позволяющая парализованным управлять техникой силой мысли

12 сентября 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
Появилась нейросеть, позволяющая парализованным управлять техникой силой мысли
Ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта, который в перспективе сможет помочь парализованным людям и будет участвовать в лечении психических заболеваний, сообщает «Новая Хакасия».

Мозг человека одновременно обрабатывает огромное количество сигналов. Ученые Марьям Шанечи и Омид Сани решили разработать новый алгоритм нейросетей, который поможет отделить определенные паттерны от прочих. Так, например, его можно использовать для модернизации мозг-компьютеров.

Улучшенные устройства могут помочь парализованным людям воплощать действия в жизнь. Декодируя движения, алгоритм позволит силой мысли управлять компьютерным курсором или роботизированными руками.

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Работа алгоритма завязана на обнаружении необходимого паттерна и постоянном обучении нейросетей. В будущем ученные надеются, что разработка поможет лечить простые психологические состояния, например, подавленность.

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