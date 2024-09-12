Появилась нейросеть, позволяющая парализованным управлять техникой силой мысли

Мозг человека одновременно обрабатывает огромное количество сигналов. Ученые Марьям Шанечи и Омид Сани решили разработать новый алгоритм нейросетей, который поможет отделить определенные паттерны от прочих. Так, например, его можно использовать для модернизации мозг-компьютеров.