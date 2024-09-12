Ростовчане рассказали, как почти полгода живут без воды

Posted 12 сентября, 14:34
Published 12 сентября, 14:34
Modified 12 сентября, 14:36
Updated 12 сентября, 14:36
Жители частных жилых домов на улице 28-я Линия в Пролетарском районе Ростове рассказывают, что выживать без воды очень сложно. Для личных нужд ее приходится покупать в магазинах. А для того, что искупаться или постирать вещи — напрашиваться к друзьям и знакомым.
«Воду в трех частных домах водоканал отключил 28 марта. Как нам объяснили — за то, что мы не заключили с организацией договор на подключение», — рассказывает жительница одного из домов Анна.
Собеседница вспоминает, что воду в их дома проводили порядка 15 лет назад. И когда заключали договор, план-схема подключения осталась в организации.
«А теперь нас убеждают, что договора нет, что к воде, дескать, мы подключились сами и самовольно пользовались ресурсом. Но разве мы могли сами тянуть трубы в дома?» — недоумевает Анна.
По словам горожанки, теперь каждому из трех домов № 61 к оплате за подключение водоканал насчитал по 240 тысяч рублей.
«Но у нас нет таких сумм!» — сокрушается жительница.
Анна добавляет, что обращалась с этим вопросом в прокуратуру. Однако, по ее словам, там посоветовали решать вопрос в судебном порядке.
После этого, как добавляет собеседница, у жителей домов опустились руки.
«Обращаться в суд мы не стали. Никуда больше не жаловались. Я уже давно поняла, что все это бесполезно», — делится мыслями собеседница.
Ростовчанка рассказывает, что она и соседка внесли сегодня водоканалу часть оплаты — по 100 тысяч рублей. Но вода в дома так и не вернулась.
«Я звонила, узнавала, готовы ли наши договоры. Ведь очень хочется, чтобы нам побыстрее вернули воду. Но мне сказали, что пока не внесет оплату собственник третьего дома, воду нам не подключат», — говорит Анна.
Собеседница уточняет, что за время отсутствия воды собственник третьего дома — пожилая женщина-колясочница, умерла. Теперь домом владеет родственница, которая здесь не проживает и постоянно находится в разъездах.
«А что, если она и вовсе откажется платить? Тогда воду нам вообще никогда не включат?» — ужасается Анна.
На момент публикации статьи, разъяснить ситуацию в АО «Ростовводоканал» не удалось. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Следком занялся делом об отключении воды на четыре месяца в Ростовской области.