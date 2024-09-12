Ростовчане рассказали, как почти полгода живут без воды

Жители частных жилых домов на улице 28-я Линия в Пролетарском районе Ростове рассказывают, что выживать без воды очень сложно. Для личных нужд ее приходится покупать в магазинах. А для того, что искупаться или постирать вещи — напрашиваться к друзьям и знакомым.