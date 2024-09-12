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Posted 12 сентября, 17:03

Published 12 сентября, 17:03

Modified 12 сентября, 17:05

Updated 12 сентября, 17:05

Ростовводоканал назвал улицы Западного, которые оставят без воды 18 сентября

Ростовводоканал назвал улицы Западного, которые оставят без воды 18 сентября

12 сентября 2024, 17:03
Фото: 1MI
Ростовводоканал назвал улицы Западного, которые оставят без воды 18 сентября
Стало известно, на каких улицах Ростова отключат воду 18 сентября, список опубликовал Ростовводоканал.

Стало известно, на каких улицах Ростова отключат воду 18 сентября, список опубликовал Ростовводоканал.Краны опустеют в домах, расположенных по адресам: Крупская, 2-4, включая детсад № 85. Аналогичная ситуация ожидается на улице 3-й Баррикадной: на участке от Рабочей площади, 1 до Рабочей площади, 5.

Воду перекроют около 09:00. Восстановить водоснабжение обещают не раньше 16:00. Примерно столько времени понадобится бригаде рабочих, чтобы заменить часть трубы на водопроводной насосной станции в районе дома № 5 на Рабочей площади.

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Ранее RostovGazeta сообщала о массовом отключении электричества в Ростове. До конца рабочей недели планируют обесточить сотни домов в разных районах города. По некоторым адресам отключения будут проводить два дня подряд.

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#Евгения Волкова#Общество#Отключение воды#Водоснабжение#Ростовводоканал#Ростов#Адреса#Ремонт труб
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