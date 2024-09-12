Ростовводоканал назвал улицы Западного, которые оставят без воды 18 сентября

Posted 12 сентября, 17:03
Published 12 сентября, 17:03
Modified 12 сентября, 17:05
Updated 12 сентября, 17:05
Стало известно, на каких улицах Ростова отключат воду 18 сентября, список опубликовал Ростовводоканал.Краны опустеют в домах, расположенных по адресам: Крупская, 2-4, включая детсад № 85. Аналогичная ситуация ожидается на улице 3-й Баррикадной: на участке от Рабочей площади, 1 до Рабочей площади, 5.
Воду перекроют около 09:00. Восстановить водоснабжение обещают не раньше 16:00. Примерно столько времени понадобится бригаде рабочих, чтобы заменить часть трубы на водопроводной насосной станции в районе дома № 5 на Рабочей площади.
Ранее RostovGazeta сообщала о массовом отключении электричества в Ростове. До конца рабочей недели планируют обесточить сотни домов в разных районах города. По некоторым адресам отключения будут проводить два дня подряд.