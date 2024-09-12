Смотреть мосты, кормить слонов: куда пойти в День города в Ростове, если всё отменили

14 и 15 сентября в ростовском Молодёжном театре представят постановку «Человек Ростовский» (12+). Драматург Ярослава Пулинович посвятила пьесу Ростову и его жителям.

«Человек Ростовский» — это пьеса-монолог 30-летнего Егора, чья биография неразрывно связана с родным городом, домом и мамой, к которой он обращается, находясь в космосе, за пределами Солнечной системы. В памяти ростовчанина возникают яркие картины детства и юности, события взрослой жизни и люди, о которых невозможно забыть — даже в том случае, когда космический корабль летит в самый центр всепоглощающей чёрной дыры.