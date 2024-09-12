Смотреть мосты, кормить слонов: куда пойти в День города в Ростове, если всё отменили

Posted 12 сентября, 10:00
Published 12 сентября, 10:00
Modified 12 сентября, 10:02
Updated 12 сентября, 10:02
14 и 15 сентября в ростовском Молодёжном театре представят постановку «Человек Ростовский» (12+). Драматург Ярослава Пулинович посвятила пьесу Ростову и его жителям.
«Человек Ростовский» — это пьеса-монолог 30-летнего Егора, чья биография неразрывно связана с родным городом, домом и мамой, к которой он обращается, находясь в космосе, за пределами Солнечной системы. В памяти ростовчанина возникают яркие картины детства и юности, события взрослой жизни и люди, о которых невозможно забыть — даже в том случае, когда космический корабль летит в самый центр всепоглощающей чёрной дыры.
В Музыкальном театре на выходных представят концерт «На бис» (12+). Артисты ростовского театра подготовили программы, состоящие из фрагментов знаменитых музыкальных шедевров. В концерте собраны самые яркие и любимые номера из опер, балетов, оперетт и мюзиклов.
В театре «Человек в кубе» 15 сентября покажут спектакль «Город влюблённых людей» (12+). Постановка погрузит зрителей в атмосферу вечернего летнего парка в южном городе. «Со сцены звучат песни и стихи о любви, в воздухе запах цветущих деревьев. В „Городе влюблённых людей“ есть место для каждого, кто хочет погрузиться в мир любви», — обещают авторы постановки.
В воскресенье, 15 сентября, во Дворце культуры «Ростов-Досуг» пройдёт концерт «Родному городу таланты посвящаем». Перед зрителями выступят артисты творческих коллективов города. Вход на мероприятие будет свободным.
На выходных в Ростове можно посетить Южный фестиваль искусств «Чистое поле». В рамках фестиваля проходят концерты, выставки, перфомансы, спектакли, марафон кино, лекции и многое другое. «Чистое поле» познакомит зрителей с современным искусством региона и всего Юга России.
Ещё один важный фестиваль, проходящий в Ростове, это BEAT WEEKEND 2024. Это уже двенадцатый фестиваль документального кино о новой культуре. Он проходит в «Горизонт CINEMA&EMOTION». Зрителей ждут десять разных документальных фильмов, осмысляющих современную культуру, технологии, музыку, моду и многое другое.
В субботу, 14 сентября, проходит ярмарка и выставка «Папоротников цвет». Мероприятие организуют в антикафе «Циферблат». На мероприятии ростовские художники и авторы представят своё творчество. Творения мастеров можно будет приобрести. Также организаторы подготовили специальные конкурсы и игры.
Также на выходных «Город Ростов-папа» организует экскурсии на катере «Мосты в огнях ночного города». Участники прогулки смогут исследовать уникальные архитектурные конструкции, узнать об их истории. Мероприятие будет сопровождать джазовая музыка. Экскурсию ведёт Дионис Перминов.
Целую праздничную программу в честь Дня города подготовил ростовский зоопарк. В субботу, 14 сентября, там подготовили мастер-классы, квесты, шоу мыльных пузырей, детские викторины и показательные кормления белого медведя, стервятников, шимпанзе и слонов. Также в зоопарке будут идти лекции об истории Ростова-на-Дону.
В этом году Ростов должен отметить 275 лет со дня своего основания. Изначально власти города готовили большую праздничную программу. На левом берегу хотели организовать сцену на воде для выступления артистов. Ростов украсили праздничными баннерами и инсталляциями на сумму в почти 25 миллионов рублей.
В конце августа губернатор Ростовской области Василий Голубев ввёл запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе в регионе. Из-за этого в Ростове-на-Дону сорвались концерты музыкантов, планировавших выступления на крыше. Школьные линейки по случаю 1 Сентября постановили проводить не во дворах учебных заведений, а в закрытых помещениях.
Коснулся запрет и Дня города в Ростове-на-Дону. Массовые гуляния, концерты на открытых площадках отменили или перенесли в закрытые помещения Дворцов культуры и театров.
В социальных сетях пользователи по большей части одобрили отказ от концертов и гуляний на День города в Ростове. Некоторые писали, что праздник неуместен в приграничном городе в условиях продолжающихся боевых действия и кровопролития. Деньги, заложенные на концерт, предложили направить на другие цели.