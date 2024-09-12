Спасатель прокомментировал новость о туристе, который выжил после удара молнии

Posted 12 сентября, 10:31
Published 12 сентября, 10:31
Modified 12 сентября, 10:34
Updated 12 сентября, 10:34
«При приближении грозы необходимо покинуть места купания, спрятаться в каких-то капитальных зданиях, сооружениях — это самое главное правило. Ни в коем случае при грозе не находиться на водоёмах, тем более в этом случае человек находился на пирсе, в полный рост во время грозы. Человек служит таким хорошим проводником для молнии, тем более, скорее всего, это был дождь и человек сам по себе намок, то есть вода послужила дополнительным проводником», — объяснил он журналистам RT.
Он отметил, что это категорически запрещено, но человек нарушил правила.
«Какая первая помощь? Если есть остановка сердечной деятельности и прекращение дыхания, то в соответствии с правилами оказания первой помощи это непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вот это самое главное. Если его смогли оживить рядом находящиеся очевидцы, владеющие навыками оказания первой помощи, то сразу тут же в больницу ближайшую для дальнейшего лечения. Но, опять же, если вы находитесь как раз в момент грозы, что-то с человеком произошло, то постараться быстро оценить обстановку и человека эвакуировать в безопасное место», — посоветовал Щетинин.