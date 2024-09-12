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Posted 12 сентября, 08:31

Published 12 сентября, 08:31

Modified 12 сентября, 08:32

Updated 12 сентября, 08:32

В Ростовской области подешевели некоторые марки бензина

Средняя стоимость бензина в Ростовской области перевалила за 72 рубля

12 сентября 2024, 08:31
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области подешевели некоторые марки бензина
Росстат опубликовал данные об актуальных ценах на бензин и дизельное топливо в Ростовской области, следует из отчета на сайте ведомства.

Согласно данным отчета о потребительских ценах на нефтепродукты с 3 по 9 сентября 2024 года, средняя стоимость бензина в Ростовской области составила 59,18 рубля, поднявшись за неделю на 10 копеек. Средняя цена за литр Аи-92 составила 53,64 рубля, что на 6 шесть копеек больше по сравнению с прошлыми подсчетами.

Бензин марки Аи-95 теперь обойдется в 60,02 рубля. Цена также увеличилась на шесть копеек. Бензин марки Аи-98 подорожал за неделю на 30 копеек, средняя цена за литр составила 72,13 рубля.

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Средняя цена за литр дизельного топлива составила 62,82, практически не изменившись по сравнению с предыдущим отчетом.

Ранее фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области.

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