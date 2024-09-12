Средняя стоимость бензина в Ростовской области перевалила за 72 рубля

Согласно данным отчета о потребительских ценах на нефтепродукты с 3 по 9 сентября 2024 года, средняя стоимость бензина в Ростовской области составила 59,18 рубля, поднявшись за неделю на 10 копеек. Средняя цена за литр Аи-92 составила 53,64 рубля, что на 6 шесть копеек больше по сравнению с прошлыми подсчетами.