Стало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоится ветер

Posted 12 сентября, 07:16
Published 12 сентября, 07:16
Modified 12 сентября, 07:18
Updated 12 сентября, 07:18
Несмотря на то, что в четверг, 12 сентября, будет временами облачно, днем воздух прогреется до +30 градусов. В ночное время температура опустится до +18 градусов. Ветер умеренный, но с порывами до 13 метров в секунду.
В пятницу, 13 сентября, утром есть вероятность небольшого дождя. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +20 до +29 градусов, а небо затянет тучами. Ветер немного утихнет, но возможны порывы до 12 метров в секунду.
В субботу, 14 сентября, будет еще прохладнее. Температурный диапазон составит от +18 до +29 градусов. Ветер умеренный до девяти метров в секунду, временами ожидаются усиления до 13 метров в секунду. Днем будет держаться солнечная и безоблачная погода.
Ранее в Ростовской области мощный ветер превратил Таганрогский залив в пустыню.