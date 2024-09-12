rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 07:16

Published 12 сентября, 07:16

Modified 12 сентября, 07:18

Updated 12 сентября, 07:18

Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону успокоится ветер

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоится ветер

12 сентября 2024, 07:16
Фото: 57.mchs.gov.ru
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону успокоится ветер

Ветер в Ростове стихнет к выходным

В Ростове-на-Дону вновь ожидаются солнечные дни и потепление до +30 градусов, следует из прогноза синоптиков.

Несмотря на то, что в четверг, 12 сентября, будет временами облачно, днем воздух прогреется до +30 градусов. В ночное время температура опустится до +18 градусов. Ветер умеренный, но с порывами до 13 метров в секунду.

В пятницу, 13 сентября, утром есть вероятность небольшого дождя. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +20 до +29 градусов, а небо затянет тучами. Ветер немного утихнет, но возможны порывы до 12 метров в секунду.

Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября
Узнать подробнее

В субботу, 14 сентября, будет еще прохладнее. Температурный диапазон составит от +18 до +29 градусов. Ветер умеренный до девяти метров в секунду, временами ожидаются усиления до 13 метров в секунду. Днем будет держаться солнечная и безоблачная погода.

Ранее в Ростовской области мощный ветер превратил Таганрогский залив в пустыню.

Читайте также:
Восточный ветер накроет Ростов-на-Дону на выходныхСиноптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жараСтало известно, когда в Ростовской области стихнет ветер
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Ветер#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Сильный ветер#Дождь#Синоптики#Солнце#Облачность#Осень 2024
Подпишитесь
Популярное