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Posted 12 сентября, 06:00

Published 12 сентября, 06:00

Modified 12 сентября, 06:00

Updated 12 сентября, 06:00

Топ-3 самых богатых айтишников Ростова

Стало известно, сколько зарабатывает самый богатый айтишник Ростовской области

12 сентября 2024, 06:00
Фото: Unsplash
Топ-3 самых богатых айтишников Ростова

Выручка самого богатого айтишника в Ростовской области составила 1,7 млрд рублей

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RostovGazeta узнала личности самых богатых представителей сферы цифровых технологий. Лидером стал Роман Венедиктов.

Первое место среди самых состоятельных айтишников досталось владельцу ООО «Финтек системс» Роману Венедиктову. Его компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и приносит бизнесмену почти 1,7 млрд рублей выручки в год.

«Серебряным» айтишником стал Леон Тирацуян, которому принадлежит компания по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов «Вардар». В активах у Тирацуяна более 755 млн рублей.

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Третью строчку занял Юрий Каширин, в чистых активах которого около 1,9 млрд рублей. Каширин владеет ООО «Шумилинское» и ООО «Веб-проводник».

Кто стал самым богатым человек 2022 года по версии RostovGazeta, читайте в нашем уникальном спецпроекте.

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