Стало известно, сколько зарабатывает самый богатый айтишник Ростовской области

Posted 12 сентября, 06:00
Published 12 сентября, 06:00
Modified 12 сентября, 06:00
Updated 12 сентября, 06:00
Первое место среди самых состоятельных айтишников досталось владельцу ООО «Финтек системс» Роману Венедиктову. Его компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и приносит бизнесмену почти 1,7 млрд рублей выручки в год.
«Серебряным» айтишником стал Леон Тирацуян, которому принадлежит компания по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов «Вардар». В активах у Тирацуяна более 755 млн рублей.
Третью строчку занял Юрий Каширин, в чистых активах которого около 1,9 млрд рублей. Каширин владеет ООО «Шумилинское» и ООО «Веб-проводник».
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