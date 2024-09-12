Свое 87-летие Ростовская область отметит праздничными мероприятиями

Posted 12 сентября, 14:47
Published 12 сентября, 14:47
Modified 12 сентября, 14:49
Updated 12 сентября, 14:49
В Ростовском областном музее изобразительных искусств уже открылись выставки «Город у Тихого Дона» и «Образ реки Дон в произведениях донских художников». Посетители увидят живописные и графические произведения на которых запечатлен городской пейзаж — памятные места Ростова-на-Дону, а полотна из музейного собрания покажут во всей красе нашу великую реку.
Интерактивное краеведческое мероприятие «Путешествие по степным тропинкам» для детей, пройдет в Волгодонском эколого-историческом музее, а образовательные учреждения Волгодонска посетит передвижной выставочный проект «Ростовская область — сердце юга России».
Выставка «Родной земли многоголосье», посвященная 100-летию Азовского района уже заработала в Азовском музее-заповеднике. Здесь представлено порядка 300 экспонатов: подлинные фотографии и документы, награды, издания из научной библиотеки.
Таганрогский художественный музей 13 сентября проведет познавательное игровое мероприятие с мастер-классом «Донская вольница» для учащихся кадетских казачьих классов школ Таганрога и воспитанников городского казачьего общества «Таганрогское».
На «Самбекских высотах» в этот же день на территории Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны, с 10:00 до 17:00 также пройдет тематическая программа. Из лекции«Речники Дона» слушатели узнают о навигации местных речных портов, промышленных и пассажирских водных перевозках. В рамках мероприятий в музее пройдут мастер-классы по изготовлению свечей «Казачий огонек» и ключниц «Донские травы», также будет организована экскурсия по постоянной экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
Третий этап межрегиональных краеведческих чтений «Память книга оживит» пройдет в Ростовской областной детской библиотеке им. В. М. Величкиной, а выставка «Ростов-на-Дону — 275 лет» познакомит посетителей библиотеки с редкими изданиями и современными книгами.
Настоящим местом притяжения в этот день станет Донская публичная библиотека. Здесь каждый сможет прикоснуться к богатому культурно-историческому наследию родного края.
Около 80 тысяч школьников и студентов 13 сентября, примут участие в тематическом Дне единых действий. В школах и колледжах организаторами праздничных событий станут советники директоров по воспитанию. В числе мероприятий — литературный творческий вечер «Тихий Дон», фотовыставка «Ростовская область в лицах», мастер-класс «Донская кукла». В ряде образовательных организаций совместно с волонтерскими объединениями, отрядами вожатых, школьным активом пройдут спортивные соревнования «Донская семья» для учеников 1-4 классов и их родителей.
В день рождения области краеведческие беседы, книжные выставки, открытые уроки по теме родного края пройдут и в казачьих кадетских корпусах, а самые маленькие воспитанники Каменского генерала Ф. П. Денисова казачьего кадетского корпуса примут участие во флешмобе «ДОН».
Ключевым мероприятием праздника станет торжественное собрание в Ростовском музыкальном театре с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, жители Ростовской области искренне любят свою родную землю.
— Мы демонстрируем единодушие и сплоченность, сохраняем традиции милосердия, гражданственности и патриотизма. Всех нас объединяет глубокое чувство привязанности к Дону, гордости за культуру, историю нашего региона, которая с каждым годом прирастает новыми достижениями и победами дончан. Стать сопричастным этому может каждый из нас, — добавил Игорь Гуськов.