Свое 87-летие Ростовская область отметит праздничными мероприятиями

На «Самбекских высотах» в этот же день на территории Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны, с 10:00 до 17:00 также пройдет тематическая программа. Из лекции«Речники Дона» слушатели узнают о навигации местных речных портов, промышленных и пассажирских водных перевозках. В рамках мероприятий в музее пройдут мастер-классы по изготовлению свечей «Казачий огонек» и ключниц «Донские травы», также будет организована экскурсия по постоянной экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».