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Posted 12 сентября, 11:57

Published 12 сентября, 11:57

Modified 12 сентября, 11:59

Updated 12 сентября, 11:59

Цены на масло и молочные продукты взлетели в Ростовской области

Цены на масло и молочные продукты взлетели в Ростовской области

12 сентября 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney
Цены на масло и молочные продукты взлетели в Ростовской области
За месяц в Ростовской области значительно подорожало сливочное и подсолнечное масло, следует из данных Ростовстата.

Статистическое ведомство поделилось данными об изменении цен на продукты и услуги в регионе в августе. Выяснилось, что за месяц в Ростовской области сильнее всего подорожало сливочное масло — сразу на 3,26%. Подсолнечное масло за месяц увеличилось в стоимости на 1,94%. На 1% подорожали молоко и молочная продукция, а также рыба и морепродукты.

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При этом за год инфляция сильнее всего также ударила по сливочному маслу. Год к году в Ростовской области цены на него выросли на 17,01%. Также на более чем 7% подорожали за год хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты. На 11% увеличились цены на плодоовощную продукцию. Молочные продукты стали дороже на 5%, а на 4% подорожали макаронные изделия.

Ранее сообщалось, что цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы.

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