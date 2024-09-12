Цены на масло и молочные продукты взлетели в Ростовской области

Posted 12 сентября, 11:57
Published 12 сентября, 11:57
Modified 12 сентября, 11:59
Updated 12 сентября, 11:59
Статистическое ведомство поделилось данными об изменении цен на продукты и услуги в регионе в августе. Выяснилось, что за месяц в Ростовской области сильнее всего подорожало сливочное масло — сразу на 3,26%. Подсолнечное масло за месяц увеличилось в стоимости на 1,94%. На 1% подорожали молоко и молочная продукция, а также рыба и морепродукты.
При этом за год инфляция сильнее всего также ударила по сливочному маслу. Год к году в Ростовской области цены на него выросли на 17,01%. Также на более чем 7% подорожали за год хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты. На 11% увеличились цены на плодоовощную продукцию. Молочные продукты стали дороже на 5%, а на 4% подорожали макаронные изделия.
Ранее сообщалось, что цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы.