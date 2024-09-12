Цены на масло и молочные продукты взлетели в Ростовской области

При этом за год инфляция сильнее всего также ударила по сливочному маслу. Год к году в Ростовской области цены на него выросли на 17,01%. Также на более чем 7% подорожали за год хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты. На 11% увеличились цены на плодоовощную продукцию. Молочные продукты стали дороже на 5%, а на 4% подорожали макаронные изделия.