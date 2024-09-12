Туристы на яхте попали в шторм в Ростовской области

Спасатели прибыли на специальном катере. И хотя он был куда меньше яхты, ее смогли взять на буксир. Туристов на парусном судне доставили к ближайшей лодочной станции. К счастью, ни пассажирам, ни судоводителю медпомощь не понадобилась.