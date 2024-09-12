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Posted 12 сентября, 19:23

Published 12 сентября, 19:23

Modified 12 сентября, 19:25

Updated 12 сентября, 19:25

Туристы на яхте из Подмосковья попали в шторм в Ростовской области

Туристы на яхте попали в шторм в Ростовской области

12 сентября 2024, 19:23
Фото: ДПЧС по РО.. https://t.me/dpchsro/5040
Туристы на яхте из Подмосковья попали в шторм в Ростовской области
Трое туристов из Подмосковья едва не потерпели крушение во время шторма в Ростовской области, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

Инцидент произошел 11 сентября в городе Волгодонске. В тот день три человека катались на яхте по Цимлянскому водохранилищу. В какой-то момент ветер усилился. Судно стало уносить к насосной станции.

Капитан яхты пытался вернуть контроль над ситуацией, но тут сломался двигатель. Волнами судно отнесло к стене дамбы и стало бить о нее. Вернуться к берегу самостоятельно не удавалось. Тогда судоводитель вызвал подмогу.

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Спасатели прибыли на специальном катере. И хотя он был куда меньше яхты, ее смогли взять на буксир. Туристов на парусном судне доставили к ближайшей лодочной станции. К счастью, ни пассажирам, ни судоводителю медпомощь не понадобилась.

Ранее RostovGazeta сообщала о резком обмелении реки Дон и Таганрогского залива. Сильный порыв ветра буквально выдул воду из водоемов.

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