Туристы на яхте попали в шторм в Ростовской области

Posted 12 сентября, 19:23
Published 12 сентября, 19:23
Modified 12 сентября, 19:25
Updated 12 сентября, 19:25
Инцидент произошел 11 сентября в городе Волгодонске. В тот день три человека катались на яхте по Цимлянскому водохранилищу. В какой-то момент ветер усилился. Судно стало уносить к насосной станции.
Капитан яхты пытался вернуть контроль над ситуацией, но тут сломался двигатель. Волнами судно отнесло к стене дамбы и стало бить о нее. Вернуться к берегу самостоятельно не удавалось. Тогда судоводитель вызвал подмогу.
Спасатели прибыли на специальном катере. И хотя он был куда меньше яхты, ее смогли взять на буксир. Туристов на парусном судне доставили к ближайшей лодочной станции. К счастью, ни пассажирам, ни судоводителю медпомощь не понадобилась.
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