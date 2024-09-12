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Posted 12 сентября, 20:01

Published 12 сентября, 20:01

Modified 12 сентября, 20:01

Updated 12 сентября, 20:01

Самые мощные магнитные бури накроют Ростовскую область 13 сентября

Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма 13 и 14 сентября

12 сентября 2024, 20:01
Фото: Изображение Midjourney. Самые мощные магнитные бури накроют Ростовскую область 13 сентября
В ближайшие сутки магнитные бури в Ростовской области дойдут до пика своих показателей, информация об этом опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые предупредили о самой сильной за сентябрь магнитной буре. По данным солнечной активности, к полуночи 13 сентября возмущение магнитосферы Земли достигнет уровня G1 (Kp-индекс, или глобальный планетарный индекс геомагнитной активности, будет равен 5 единицам). За ночь он продолжит расти, и к 06:00 увеличится до следующего уровня — G2, который характерен для бури средней силы. Кр-индекс при этом составит 6 единиц.

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Кроме того, 13 сентября существует вероятность (около 35%), что в течение дня магнитная буря превратится в настоящий шторм. После полудня возмущение магнитосферы постепенно пойдет на спад. К 18:00 оно станет меньше 4 единиц Кр-индекса. 14 сентября вероятность геомагнитного шторма составит всего 15%.

Во время шторма, когда Кр-индекс достигнет значения 6 единиц, на Земле можно будет увидеть полярное сияние. Правда, в основном они появятся в северных широтах: Владимирская, Брянская, Ивановская, Московская, Ленинградская, Кировская и другие области, расположенные в пределах от 50 до 65 градусов географических координат широты.

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