Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма 13 и 14 сентября

Ученые предупредили о самой сильной за сентябрь магнитной буре. По данным солнечной активности, к полуночи 13 сентября возмущение магнитосферы Земли достигнет уровня G1 (Kp-индекс, или глобальный планетарный индекс геомагнитной активности, будет равен 5 единицам). За ночь он продолжит расти, и к 06:00 увеличится до следующего уровня — G2, который характерен для бури средней силы. Кр-индекс при этом составит 6 единиц.