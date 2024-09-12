Ученые смогли создать алгоритм ИИ, анализирующий паттерны мозга

По словам экспертов, в перспективе их разработку могут начать применять для лечения психических заболеваний, так как в будущем его можно будет использовать для того, чтобы понять, в каком психическом состоянии находится человек. Это должно помочь в подборе подходящей терапии, так как доктор получает обратную связь.