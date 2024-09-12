Ученые смогли создать алгоритм ИИ, анализирующий паттерны мозга

Posted 12 сентября, 07:45
Published 12 сентября, 07:45
Modified 12 сентября, 07:45
Updated 12 сентября, 07:45
Ученые Марьям Шанечи и Омид Сани опубликовали в журнале Nature Neuroscience исследование, посвященное новому алгоритму искусственного интеллекта. Они попытались отделить определенные паттерны в мозге, отвечающие за конкретные движения, от остальных. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Данное исследование поможет улучшить интерфейсы «мозг — компьютер» для парализованных людей. Их принцип работы заключается в том, что они декодируют сигнал из мозга о запланированном движении и передают его во внешнее устройство, например, двигая курсор по экрану.
Омид Сани пояснил, что новый алгоритм способен находить паттерны, которые связаны с определенным поведением, и дополнительно изучать их в процессе обучения нейросети. Позже он также может изучить и остальные паттерны, чтобы отделять их от тех, на которые запрограммирован. Исследователь подчеркнул, что нейросети позволяют ИИ описывать весьма широкий спектр мозговых паттернов.
По словам экспертов, в перспективе их разработку могут начать применять для лечения психических заболеваний, так как в будущем его можно будет использовать для того, чтобы понять, в каком психическом состоянии находится человек. Это должно помочь в подборе подходящей терапии, так как доктор получает обратную связь.