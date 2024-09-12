В Ростове-на-Дону скончался легендарный футболист и тренер

11 сентября стало известно о кончине легендарного в донском регионе футболиста Виктора Корбана. Мужчине было 52 года. Будучи маленьким мальчиком он пришел в спорт и стал воспитанником ростовской футбольной школы. Позже начинал играть в команде «Стрела», а затем стал нападающим клуба СКА. В 2001 году попал в Первую Лигу. В общей сложности он провел более 275 матчей и забил 68 голов.