rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 10:56

Published 12 сентября, 10:56

Modified 12 сентября, 10:58

Updated 12 сентября, 10:58

Скончался легендарный игрок ФК «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан

В Ростове-на-Дону скончался легендарный футболист и тренер

12 сентября 2024, 10:56
Фото: ФК СКА Ростов
Скончался легендарный игрок ФК «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан

Скончался легендарный игрок ФК «СКА Ростов-на-Дону» Виктор Корбан

Из жизни ушел известный нападающий, тренер и гуру донского футбола Виктор Корбан. О его смерти сообщил телеграм-канал ФК «СКА Ростов-на-Дону».

11 сентября стало известно о кончине легендарного в донском регионе футболиста Виктора Корбана. Мужчине было 52 года. Будучи маленьким мальчиком он пришел в спорт и стал воспитанником ростовской футбольной школы. Позже начинал играть в команде «Стрела», а затем стал нападающим клуба СКА. В 2001 году попал в Первую Лигу. В общей сложности он провел более 275 матчей и забил 68 голов.

Скончался лучший экскурсовод Ростовской области Игорь Пащенко
Узнать подробнее

Завершив карьеру, Корбан решил делиться своим богатым профессиональным опытом и стал тренером отделения футбола РОУОР. Долгие годы его ученики не уступали в мачтах ведущим футбольным командам.

Добавим, что в настоящий момент близкие усопшего не разглашали причину смерти.

Читайте также:
В Ростове изменят расписание автобусов из-за матча ФК «Ростов» с «Факелом»Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?Карпин признался, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне
#Регина Симакова#Общество#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Футбол#Смерть#Гибель#Тренер#Матч#Футболист#ФК СКА Ростов
Подпишитесь
Популярное