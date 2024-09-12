В Ростове строительство дорог на Театральном спуске обойдется в 1,4 млрд руб

Posted 12 сентября, 07:41
Published 12 сентября, 07:41
Modified 12 сентября, 07:43
Updated 12 сентября, 07:43
Напомним, что ранее госэкспертиза одобрила проект возведения автодороги в границах Театрального спуска в Ростове-на-Дону. Теперь планируется не только строительство проезжей части, но и трамвайных путей, создание парковок, пешеходных переходов и системы освещения.
Реализация проекта обойдется примерно в 1,4 миллиарда рублей. Этих средств хватит, чтобы в три этапа построить дорогу по улице Береговой от проспекта Богатяновский спуск до улицы 13-я Линия. При этом, в первую очередь, проектная документация предусматривает укладку проезжей части вдоль порта.
До этого RostovGazeta показала, как выглядит Театральный спуск в донской столице спустя семь лет после сильного пожара.