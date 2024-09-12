В Ростове строительство дорог на Театральном спуске обойдется в 1,4 млрд руб

Реализация проекта обойдется примерно в 1,4 миллиарда рублей. Этих средств хватит, чтобы в три этапа построить дорогу по улице Береговой от проспекта Богатяновский спуск до улицы 13-я Линия. При этом, в первую очередь, проектная документация предусматривает укладку проезжей части вдоль порта.