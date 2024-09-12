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Posted 12 сентября, 16:39

Published 12 сентября, 16:39

Modified 12 сентября, 16:41

Updated 12 сентября, 16:41

В Ростовской области пишут собственную историю и сажают полицейское ОПГ

12 сентября 2024, 16:39
В Ростове десятки сотрудников МВД предстанут перед судом по делу о «полицейском ОПГ», тем временем в регионе разработают учебник по истории Донского края, а Росстат зафиксировал новую волну подорожания бензина.

Суд над «полицейским ОПГ»

Издание 1рнд со ссылкой на председателя коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимира Чеснокова сообщило, что в Ростове завершили расследование уголовных дел в отношении высокопоставленных и и рядовых полицейских, проходящих по делу об участии в ОПГ.

Громкие обыски и задержания по делу начались в апреле 2023 года в Ростове и области. Следователи установили, что полицейское ОПГ возглавлял бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России Дмитрия Рыбалко. Под его руководством полицейские собирали «дань» с торговых точек, АЗС и магазинов в Ростове.

На скамье подсудимых окажутся больше 40 сотрудников правоохранительных органов.

Чесноков рассказал, что сейчас фигуранты должны ознакомиться с обвинительным заключением, включающее в себя около 300 страниц текста. После того, как они ознакомятся с документами, документы передадут в прокуратуру. Только потом дело отправят в суд.

Больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ
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Свой учебник истории

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Ростовской области планируют сделать партию учебных пособий по истории донского края. На это власти рассчитывают потратить четыре миллиона рублей.

Заказчиком выступает Институт развития образования по Ростовской области. Подрядчик подготовит авторские текстовые оригиналы учебников «История нашего края. Ростовская область» для пятых, шестых и седьмых классов, а также методические пособия для учителей. Книги должны иметь твёрдый переплёт и вес не более 500 граммов. Понадобится и их электронная версия.

Учебники должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и Концепции преподавания учебного курса «История России» в школах РФ.

Отдельно оговаривается, что учебник должен способствовать сплочению российского общества, формированию уважительного отношения к стране и власти и даже способствовать улучшению демографической ситуации.

На изготовление учебников и пособий потенциальному подрядчику дадут чуть больше трёх месяцев.

В Ростовской области разработают свои учебники по истории
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«Золотое» топливо

Росстат опубликовал данные об актуальных ценах на бензин и дизельное топливо в Ростовской области. Выяснилось, что средняя стоимость бензина в Ростовской области достигла 59,18 рубля, поднявшись за неделю на 10 копеек.

Средняя цена за литр АИ-92 составила 53,64 рубля, что на 6 шесть копеек больше, чем неделей ранее. Бензин марки АИ-95 также подорожал на 6 копеек до 60,02 рубля. АИ-98 увеличился в стоимости за неделю на 30 копеек — до 72,13 рубля.

Цена на дизельное топливо не изменилась и остаётся в среднем 62,82 рубля за литр.

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