В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида

Posted 12 сентября, 11:02
Published 12 сентября, 11:02
Modified 12 сентября, 11:04
Updated 12 сентября, 11:04
Напомним, что в Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, которые опубликовал организатор секции по хоккею для детей с инвалидностью. На записи видно, как мальчик подходит к мотоциклу и начинает барабанить по его задней части рукой. Владелец двухколесного транспорта, сидевший рядом, сорвался с места и стукнул ребенка по голове.
После короткого конфликта с родителями обидчик уехал. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, все обстоятельства и степень тяжести вреда, нанесенному здоровью мальчика.
Добавим, что после проверки будет ясно, что ждет агрессивного мотоциклиста.
Ранее в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за падения второклассника в колодец.