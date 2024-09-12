В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида

Напомним, что в Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, которые опубликовал организатор секции по хоккею для детей с инвалидностью. На записи видно, как мальчик подходит к мотоциклу и начинает барабанить по его задней части рукой. Владелец двухколесного транспорта, сидевший рядом, сорвался с места и стукнул ребенка по голове.