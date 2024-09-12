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Posted 12 сентября, 11:02

Published 12 сентября, 11:02

Modified 12 сентября, 11:04

Updated 12 сентября, 11:04

В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида

В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида

12 сентября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида
В Аксае Ростовской области мужчина ударил ребенка-инвалида по голове. Правоохранительные органы устанавливают детали инцидента, сообщает региональное ГУ МВД России.

Напомним, что в Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, которые опубликовал организатор секции по хоккею для детей с инвалидностью. На записи видно, как мальчик подходит к мотоциклу и начинает барабанить по его задней части рукой. Владелец двухколесного транспорта, сидевший рядом, сорвался с места и стукнул ребенка по голове.

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После короткого конфликта с родителями обидчик уехал. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, все обстоятельства и степень тяжести вреда, нанесенному здоровью мальчика.

Добавим, что после проверки будет ясно, что ждет агрессивного мотоциклиста.

Ранее в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за падения второклассника в колодец.

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