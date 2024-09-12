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Posted 12 сентября, 09:23

Published 12 сентября, 09:23

Modified 12 сентября, 09:25

Updated 12 сентября, 09:25

На подготовку учебников по истории Ростовской области потратят 4 млн рублей

В Ростовской области разработают свои учебники по истории

12 сентября 2024, 09:23
Фото: 1MI
На подготовку учебников по истории Ростовской области потратят 4 млн рублей
В Ростовской области планируют изготовить партию учебных пособий по истории донского региона почти за четыре миллиона рублей. Соответствующая документация размещена на сайте единой системы госзакупок.

Институт развития образования по Ростовской области ищет подрядчика, который разработает учебники по истории региона. Согласно условиям закупки, потенциальному победителю необходимо будет подготовить авторские текстовые оригиналы учебников «История нашего края. Ростовская область» для пятых, шестых и седьмых классов, а также методического пособия для учителей и электронные версии. Книги должны иметь твердый переплет и вес не более 500 граммов.

Учебник должен соответствовать требованиям ФГОС ООО и Концепции преподавания учебного курса «История России» в школах РФ.

Максимальная стоимость контракта составляет 3,9 миллиона рублей.

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Добавим, что учебник должен быть направлен на сплочение российского общества, формировать уважительное отношение к стране и всем органам власти, традиционным семейным ценностям, способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Срок выполнения работ — до 9 декабря 2024 года.

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