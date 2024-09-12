В Ростовской области разработают свои учебники по истории

Институт развития образования по Ростовской области ищет подрядчика, который разработает учебники по истории региона. Согласно условиям закупки, потенциальному победителю необходимо будет подготовить авторские текстовые оригиналы учебников «История нашего края. Ростовская область» для пятых, шестых и седьмых классов, а также методического пособия для учителей и электронные версии. Книги должны иметь твердый переплет и вес не более 500 граммов.