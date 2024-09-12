rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 08:04

Published 12 сентября, 08:04

Modified 12 сентября, 08:04

Updated 12 сентября, 08:04

В Ростовской области составили рейтинг самых успешных строителей

В Ростовской области составили рейтинг самых успешных строителей

12 сентября 2024, 08:04
Фото: Unsplash
В Ростовской области составили рейтинг самых успешных строителей
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове только и слышно о ремонте дорог, строительстве новых жилых комплексов и отелей. Корреспондент RostovGazeta выяснил, на чьи деньги процветает строительство в регионе.

Самым крупным застройщиком Дона с финансовой точки зрения можно назвать Павла Рогачкина: в его активах почти 4 млрд рублей. Рогачкин владеет 50% акций АО «Дорспецстрой», которое занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Предпринимателю принадлежат еще шесть компаний.

Немного отстает от своего земляка олигарх Александр Ярошенко, владелец строительной компании «Комстрой». По итогам 2023 года бизнесмен получил 9,2 млрд рублей выручки.

Третью строчку в рейтинге занял Сергей Кислов. Ему принадлежит ООО «Югинвестстрой». Чистых активов у бизнесмена больше 1,9 млрд рублей.

Штрафы для недобросовестных застройщиков сократили в 20 раз
Узнать подробнее

Четвертый в рейтинге Иван Струков. Ему принадлежит ООО «Ростовстрой». На счету Струкова 1,3 млрд рублей чистых активов.

Пятерку ударников строительства в регионе замыкает Арташес Арутюнянц, совладелец ООО «Премиумстрой», ООО «СЗ „Донсити“, ООО „СЗ „ЖК Текучев“, ООО „СЗ „Магнум“, ООО „СЗ „Ростовстрой-Дон“, ООО „СЗ СК-дом“. Чистые активы Арутюнянца превышают 2,8 млрд рублей.

О том, кто вошел в топ-100 богатейших людей Ростова, RostovGazeta рассказала в уникальном спецпроекте.

Читайте также:
Застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской областиИпподром в Ростове перешел в собственность краснодарского застройщикаВласти Ростова разрешили застройщику распланировать территорию рядом с рощей СКА
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Популярное