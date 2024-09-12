В Ростовской области составили рейтинг самых успешных строителей

Самым крупным застройщиком Дона с финансовой точки зрения можно назвать Павла Рогачкина: в его активах почти 4 млрд рублей. Рогачкин владеет 50% акций АО «Дорспецстрой», которое занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Предпринимателю принадлежат еще шесть компаний.