В Ростовской области составили рейтинг самых успешных строителей

Posted 12 сентября, 08:04
Published 12 сентября, 08:04
Modified 12 сентября, 08:04
Updated 12 сентября, 08:04
Самым крупным застройщиком Дона с финансовой точки зрения можно назвать Павла Рогачкина: в его активах почти 4 млрд рублей. Рогачкин владеет 50% акций АО «Дорспецстрой», которое занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Предпринимателю принадлежат еще шесть компаний.
Немного отстает от своего земляка олигарх Александр Ярошенко, владелец строительной компании «Комстрой». По итогам 2023 года бизнесмен получил 9,2 млрд рублей выручки.
Третью строчку в рейтинге занял Сергей Кислов. Ему принадлежит ООО «Югинвестстрой». Чистых активов у бизнесмена больше 1,9 млрд рублей.
Четвертый в рейтинге Иван Струков. Ему принадлежит ООО «Ростовстрой». На счету Струкова 1,3 млрд рублей чистых активов.
Пятерку ударников строительства в регионе замыкает Арташес Арутюнянц, совладелец ООО «Премиумстрой», ООО «СЗ „Донсити“, ООО „СЗ „ЖК Текучев“, ООО „СЗ „Магнум“, ООО „СЗ „Ростовстрой-Дон“, ООО „СЗ СК-дом“. Чистые активы Арутюнянца превышают 2,8 млрд рублей.
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