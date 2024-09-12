Водитель Audi спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Ростовской области

Posted 12 сентября, 15:19
Published 12 сентября, 15:19
Modified 12 сентября, 15:20
Updated 12 сентября, 15:20
Авария случилась 12 сентября на улице Радио в районе дома №66 в Новошахтинске. 42-летний водитель Audi выехал на полосу на встречную полосу движения, где врезался в легковушку ВАЗ-2107. Удар транспортных средств был значительным.
55-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель Audi не пострадал.
Правоохранительные органы начали расследование смертельного происшествия.
Ранее легковушка Hyundai Accent протаранила пассажирский автобус и влетела в столб на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону.