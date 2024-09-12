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Posted 12 сентября, 15:19

Published 12 сентября, 15:19

Modified 12 сентября, 15:20

Updated 12 сентября, 15:20

Смертельное дорожное происшествие произошло в Новошахтинске

Водитель Audi спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Ростовской области

12 сентября 2024, 15:19
Фото: 1MI
Смертельное дорожное происшествие произошло в Новошахтинске
Смертельное дорожное происшествие произошло в Новошахтинске, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Авария случилась 12 сентября на улице Радио в районе дома №66 в Новошахтинске. 42-летний водитель Audi выехал на полосу на встречную полосу движения, где врезался в легковушку ВАЗ-2107. Удар транспортных средств был значительным.

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55-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель Audi не пострадал.

Правоохранительные органы начали расследование смертельного происшествия.

Ранее легковушка Hyundai Accent протаранила пассажирский автобус и влетела в столб на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону.

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