ВТБ профинансировал строительство в центре Ростова-на-Дону на 5,6 млрд

Posted 12 сентября, 09:01
Published 12 сентября, 09:01
Modified 12 сентября, 09:01
Updated 12 сентября, 09:01
«СК10» является стратегическим партнером ВТБ и финансирование новых объектов позволит укрепить партнерские отношения», — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев.
«Жилой комплекс „Космос“ — наш флагманский проект. Впервые в Ростове-на-Дону мы предложим покупателям апартаменты», — отметил директор ООО «Специализированный застройщик СК10 №12» Юрий Тараскин.
ООО «СЗ СК10 №12» (входит в СК10, занимает 2 место по объему строительства в Ростовской Области и 28 место в РФ по данным ЕРЗ.РФ). СК10 является одним из лидеров строительной отрасли Ростовской области — доля компании на строительном рынке составляет 14,1%, в Ростове-на-Дону — 17,4%. Объем строящегося жилья девелопера, по данным на начало июля 2024 года, превысил 623 тыс. кв. м.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.