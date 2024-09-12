Зарплаты программистов перевалили в Ростовской области за 100 тысяч рублей

Ростовская область входит в топ-10 регионов по уровню спроса на программистов. В этом году количество предложений для разработчиков увеличилось на 6%. Больше всего специалисты нужны в Ростове-на-Дону — тут опубликовано 78% всех подобных вакансий с начала 2024 года. Следом идет Таганрог — там опубликовано каждое десятое рабочее предложение.