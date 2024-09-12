Зарплаты программистов перевалили в Ростовской области за 100 тысяч рублей

Posted 12 сентября, 09:26
Published 12 сентября, 09:26
Modified 12 сентября, 09:28
Updated 12 сентября, 09:28
Ростовская область входит в топ-10 регионов по уровню спроса на программистов. В этом году количество предложений для разработчиков увеличилось на 6%. Больше всего специалисты нужны в Ростове-на-Дону — тут опубликовано 78% всех подобных вакансий с начала 2024 года. Следом идет Таганрог — там опубликовано каждое десятое рабочее предложение.
Средняя заработная плата программистов в Ростовской области составляет 105 тысяч рублей. Однако сфера не считается дефицитной за счет наличия большого количества начинающих специалистов. На Дону на одну такую вакансию приходится около 9,4 резюме, что даже говорит о небольшом профиците.
Ранее ростовчанам рассказали, какая профессия может принесли самый большой заработок в донской столице.