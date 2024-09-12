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Posted 12 сентября, 09:26

Published 12 сентября, 09:26

Modified 12 сентября, 09:28

Updated 12 сентября, 09:28

Программисты в Ростовской области стали получать более 100 тысяч рублей

Зарплаты программистов перевалили в Ростовской области за 100 тысяч рублей

12 сентября 2024, 09:26
Фото: Unsplash
Программисты в Ростовской области стали получать более 100 тысяч рублей
В России, в том числе и Ростовской области программисты считаются одними из самых высокооплачиваемых специалистов, сообщает сервис HH.RU.

Ростовская область входит в топ-10 регионов по уровню спроса на программистов. В этом году количество предложений для разработчиков увеличилось на 6%. Больше всего специалисты нужны в Ростове-на-Дону — тут опубликовано 78% всех подобных вакансий с начала 2024 года. Следом идет Таганрог — там опубликовано каждое десятое рабочее предложение.

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Средняя заработная плата программистов в Ростовской области составляет 105 тысяч рублей. Однако сфера не считается дефицитной за счет наличия большого количества начинающих специалистов. На Дону на одну такую вакансию приходится около 9,4 резюме, что даже говорит о небольшом профиците.

Ранее ростовчанам рассказали, какая профессия может принесли самый большой заработок в донской столице.

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