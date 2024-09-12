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Posted 12 сентября, 14:36

Published 12 сентября, 14:36

Modified 12 сентября, 14:39

Updated 12 сентября, 14:39

Жители Ростова-на-Дону назвали желаемый МРОТ

Жители Ростова-на-Дону пожелали зарплату минимум в 50 тысяч рублей

12 сентября 2024, 14:36
Фото: Unsplash
Жители Ростова-на-Дону назвали желаемый МРОТ
Ростовчане считают, что для качественной жизни минимальный размер оплаты труда должен превышать 50 тысяч рублей, сообщает сервис SuperJob.

Согласно исследованию на сентябрь 2024 года, в среднем жители Ростова-на-Дону хотят, чтобы за выполнение профессиональных обязанностей им выплачивали минимум 51,3 тысячи рублей. Еще в декабре 2023 года эти показатели были на уровне 39,4 тысячи рублей. Теперь сумма выросла на 11,9 тысячи рублей.

Добавим, что в 2024 года в Ростовской области установили новый размер МРОТ. Он вырос на три тысячи рублей и достиг 19,2 тысячи рублей.

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Для сравнения жители Москвы считают, что МРОТ должен составлять 60,2 тысячи рублей, жители Петербурга — 55,8 тысячи рублей, а жители Екатеринбурга — 53,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, кому в донской столице готовы платить 150 тысяч рублей.

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