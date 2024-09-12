Жители Ростова-на-Дону пожелали зарплату минимум в 50 тысяч рублей

Posted 12 сентября, 14:36
Published 12 сентября, 14:36
Modified 12 сентября, 14:39
Updated 12 сентября, 14:39
Согласно исследованию на сентябрь 2024 года, в среднем жители Ростова-на-Дону хотят, чтобы за выполнение профессиональных обязанностей им выплачивали минимум 51,3 тысячи рублей. Еще в декабре 2023 года эти показатели были на уровне 39,4 тысячи рублей. Теперь сумма выросла на 11,9 тысячи рублей.
Добавим, что в 2024 года в Ростовской области установили новый размер МРОТ. Он вырос на три тысячи рублей и достиг 19,2 тысячи рублей.
Для сравнения жители Москвы считают, что МРОТ должен составлять 60,2 тысячи рублей, жители Петербурга — 55,8 тысячи рублей, а жители Екатеринбурга — 53,4 тысячи рублей.
Ранее стало известно, кому в донской столице готовы платить 150 тысяч рублей.