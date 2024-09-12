Жители Ростова-на-Дону пожелали зарплату минимум в 50 тысяч рублей

Согласно исследованию на сентябрь 2024 года, в среднем жители Ростова-на-Дону хотят, чтобы за выполнение профессиональных обязанностей им выплачивали минимум 51,3 тысячи рублей. Еще в декабре 2023 года эти показатели были на уровне 39,4 тысячи рублей. Теперь сумма выросла на 11,9 тысячи рублей.