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Posted 13 сентября, 15:08

Published 13 сентября, 15:08

Modified 13 сентября, 15:10

Updated 13 сентября, 15:10

Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области

Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области

13 сентября 2024, 15:08
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области
В Ростовской области водитель вылетел на встречку, что привело к гибели четырех человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 13 сентября на дороге «Котельниково — Песчанокопское» Орловского района Ростовской области случилось ужасное ДТП. 53-летний водитель Chevrolet Niva выехал в разрешенном месте на встречную полосу. В это время на него ехал 81-летний автомобилист на Renault Duster. Произошло моментальное столкновение. От сильного удара машины смяло, как консервные банки.

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Оба водителя-мужчины и одна женщина-пассажир скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Еще одна женщина, пассажир из Chevrolet Niva, после аварии умерла в больнице.

Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего.

До этого водителя кроссовера раздавило в ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области.

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