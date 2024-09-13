Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области

Утром 13 сентября на дороге «Котельниково — Песчанокопское» Орловского района Ростовской области случилось ужасное ДТП. 53-летний водитель Chevrolet Niva выехал в разрешенном месте на встречную полосу. В это время на него ехал 81-летний автомобилист на Renault Duster. Произошло моментальное столкновение. От сильного удара машины смяло, как консервные банки.