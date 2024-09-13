Десять донских миллиардеров заработали больше, чем Ростов тратит за год

Posted 13 сентября, 05:18
Published 13 сентября, 05:18
Modified 13 сентября, 05:18
Updated 13 сентября, 05:18
RostovGazeta подсчитала активы 100 богатейших людей Ростовской области, которые владеют самыми прибыльными фирмами в регионе. Выручку первых десяти из них трудно произнести одним числом — это 530 миллиардов 115 миллионов 078 тысяч 084 рубля.
Общий доход «золотой сотни» — 998 805 795 661 рублей. Для сравнения, бюджет всей Ростовской области на 2022–2024 годы приблизительно равен 230 миллиардам рублей. Кто же эти удачливые предприниматели, которые могут позволить себе в 4 раза больше, чем весь город-миллионник?
Лидером рейтинга стал Вадим Викулов. Ему принадлежит крупное акционерное общество, занимающееся производством продуктов питания «Астон». Один Викулов способен дважды выдать кредит Минфину Ростовской области, для которого регион не нашел желающих в ноябре 2023 года. В чистых активах предпринимателя более 55 млрд рублей.
Второй по счету самый богатый человек региона Владимир Мельников сделал свое состояние на известной по всей России компании по дизайну, производству и продаже модной одежды, обуви и аксессуаров «Глория Джинс». На международной промышленной выставке «Иннопром-2023» Ростовская область заключила соглашения на реализацию инвестиционных проектов также на 116 млрд рублей. Именно столько есть в активах Владимира Мельникова.
Киряки Саввиди, третий богатейший человек Ростовской области по итогам 2023 года, владеет 37 крупными компаниями — от пищевых производств до отелей. Сумма чистых активов «золотой тройки» составляет 206 700 059 558 рублей, что почти втрое превышает годовой бюджет города.
Дмитрий Удрас — совладелец одного из крупнейших производств юга России, комбайнового завода «Ростсельмаш». Он занимает четвертую позицию в рейтинге. Всего в портфеле предпринимателя акции 26 различных компаний. Активы Дмитрия Удраса скромнее, чем у предшественников, тем не менее на его счет тоже можно записать строительство индустриального парка в Ростовской области, которое оценили как раз в 30 млрд рублей.
Пятое место — Юрий Рязанов входит в число учредителей крупнейших компаний Ростовской области — ПАО «Ростсельмаш» (29,66%), АО «Клевер» (32,38%), ООО «Завод Конорд» (33,33%). Почти столько же денег, сколько имеется в активах бизнесмена, а это около 18 млрд рублей, Правительство РФ готово выделить Ростовской области на развитие автомобильной и электротранспортной инфраструктуры с 2023 по 2025 год.
Совладелец ПАО Ростельмаш (29,66%) Константин Бабкин имеет активах более 30 млрд рублей и оказывается на шестой строчке топа богатейших дончан. Ему принадлежит примерно треть ряда фирм: ООО Бизнес-центр «Форум» (29,66%), АО «Клевер» (32,88%), ООО"Металлком» (29,66%), ООО «Оазис-Ростов» (29,66%), ООО «Ростовский Прессово-Раскройный завод» (33,21%).
Основатель букмекерской компании Сергей Самсоненко второй год подряд входит в топ-10 ростовских богачей от RostovGazeta. На этот раз он занял седьмое место. Частью бизнеса, а именно ООО «Фортуна», Самсоненко владеет вместе с матерью Раисой. В чистых активах бизнесмена более 9 млрд рублей.
Рогачкину Павлу Александровичу принадлежат в Ростовской области несколько компаний, связанных с ремонтом и обслуживанием дорог. Стоимость семи предприятий г-на Рогачкина, занимающего в рейтинге восьмую позицию, превышает 6,6 млрд рублей в пересчете на его доли. Примерно столько же поступило в бюджет Ростовской области в июле 2024 года.
Сергей Филобок сумел пробиться в десятку лидеров на предпоследнее место с прошлогодней 23-й позиции в рейтинге. Предпринимателю по-прежнему принадлежит только одна компания — ООО «Группа Техноком», которая приносит ему 1,8 млрд рублей выручки. Столько Ростовская область планирует направить на приобретение жилья в 2024 году.
10 место
Доценко Олег Геннадьевич
Активы: 1 558 089 000
Олег Доценко замыкает десятку ростовских богачей. Ему, судя по открытым данным, полностью принадлежит ООО «Меотида» и ООО «Логистик-союз». В чистых активах предпринимателя имеется 1,5 млрд рублей.
Сумма чистых активов ростовских миллиардеров из топ-10 составляет 317 489 604 223 рубля. Она почти равна бюджету Ростовской области на 2024 год и примерно вдвое больше активов остальных 90 участников рейтинга.
Общая сумма чистых активов 100 олигархов Ростовской области — почти 493 млрд рублей. При этом расходная часть бюджета Ростовской области на 2024 год составляет около 336 млрд рублей. Миллиардеры могут легко ее покрыть, и еще больше 100 млрд рублей останется.
Кто еще вошел в «золотую сотню» и может называть себя одним из самых богатых людей Ростова, читайте в уникальном проекте RostovGazeta.