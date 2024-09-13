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Posted 13 сентября, 05:18

Published 13 сентября, 05:18

Modified 13 сентября, 05:18

Updated 13 сентября, 05:18

Десять донских миллиардеров заработали больше, чем Ростов тратит за год

Десять донских миллиардеров заработали больше, чем Ростов тратит за год

13 сентября 2024, 05:18
Фото: rostovgazeta.ru
Десять донских миллиардеров заработали больше, чем Ростов тратит за год
Сюжет
Эксклюзив
Бюджет Ростова на 2023 год превысил 63 миллиарда рублей, при этом сумма чистой прибыли первых десяти участников рейтинга богатейших жителей Ростовской области от RostovGazeta составляет 69 млрд рублей.

RostovGazeta подсчитала активы 100 богатейших людей Ростовской области, которые владеют самыми прибыльными фирмами в регионе. Выручку первых десяти из них трудно произнести одним числом — это 530 миллиардов 115 миллионов 078 тысяч 084 рубля.

Общий доход «золотой сотни» — 998 805 795 661 рублей. Для сравнения, бюджет всей Ростовской области на 2022–2024 годы приблизительно равен 230 миллиардам рублей. Кто же эти удачливые предприниматели, которые могут позволить себе в 4 раза больше, чем весь город-миллионник?

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Лидером рейтинга стал Вадим Викулов. Ему принадлежит крупное акционерное общество, занимающееся производством продуктов питания «Астон». Один Викулов способен дважды выдать кредит Минфину Ростовской области, для которого регион не нашел желающих в ноябре 2023 года. В чистых активах предпринимателя более 55 млрд рублей.

Второй по счету самый богатый человек региона Владимир Мельников сделал свое состояние на известной по всей России компании по дизайну, производству и продаже модной одежды, обуви и аксессуаров «Глория Джинс». На международной промышленной выставке «Иннопром-2023» Ростовская область заключила соглашения на реализацию инвестиционных проектов также на 116 млрд рублей. Именно столько есть в активах Владимира Мельникова.

Киряки Саввиди, третий богатейший человек Ростовской области по итогам 2023 года, владеет 37 крупными компаниями — от пищевых производств до отелей. Сумма чистых активов «золотой тройки» составляет 206 700 059 558 рублей, что почти втрое превышает годовой бюджет города.

Киряки Саввиди владеет 37 крупными компаниями — от пищевых производств до отелейКиряки Саввиди владеет 37 крупными компаниями — от пищевых производств до отелей
Фото: 1MI. Киряки Саввиди владеет 37 крупными компаниями — от пищевых производств до отелей
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Дмитрий Удрас — совладелец одного из крупнейших производств юга России, комбайнового завода «Ростсельмаш». Он занимает четвертую позицию в рейтинге. Всего в портфеле предпринимателя акции 26 различных компаний. Активы Дмитрия Удраса скромнее, чем у предшественников, тем не менее на его счет тоже можно записать строительство индустриального парка в Ростовской области, которое оценили как раз в 30 млрд рублей.

Пятое место — Юрий Рязанов входит в число учредителей крупнейших компаний Ростовской области — ПАО «Ростсельмаш» (29,66%), АО «Клевер» (32,38%), ООО «Завод Конорд» (33,33%). Почти столько же денег, сколько имеется в активах бизнесмена, а это около 18 млрд рублей, Правительство РФ готово выделить Ростовской области на развитие автомобильной и электротранспортной инфраструктуры с 2023 по 2025 год.

Совладелец ПАО Ростельмаш (29,66%) Константин Бабкин имеет активах более 30 млрд рублей и оказывается на шестой строчке топа богатейших дончан. Ему принадлежит примерно треть ряда фирм: ООО Бизнес-центр «Форум» (29,66%), АО «Клевер» (32,88%), ООО"Металлком» (29,66%), ООО «Оазис-Ростов» (29,66%), ООО «Ростовский Прессово-Раскройный завод» (33,21%).

Бабкин Константин Анатольевич Активы: 30 Совладелец ПАО Ростельмаш (29,66%)Бабкин Константин Анатольевич Активы: 30 Совладелец ПАО Ростельмаш (29,66%)
Фото: 1MI. Бабкин Константин Анатольевич Активы: 30 Совладелец ПАО Ростельмаш (29,66%)
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Основатель букмекерской компании Сергей Самсоненко второй год подряд входит в топ-10 ростовских богачей от RostovGazeta. На этот раз он занял седьмое место. Частью бизнеса, а именно ООО «Фортуна», Самсоненко владеет вместе с матерью Раисой. В чистых активах бизнесмена более 9 млрд рублей.

Рогачкину Павлу Александровичу принадлежат в Ростовской области несколько компаний, связанных с ремонтом и обслуживанием дорог. Стоимость семи предприятий г-на Рогачкина, занимающего в рейтинге восьмую позицию, превышает 6,6 млрд рублей в пересчете на его доли. Примерно столько же поступило в бюджет Ростовской области в июле 2024 года.

Сергей Филобок сумел пробиться в десятку лидеров на предпоследнее место с прошлогодней 23-й позиции в рейтинге. Предпринимателю по-прежнему принадлежит только одна компания — ООО «Группа Техноком», которая приносит ему 1,8 млрд рублей выручки. Столько Ростовская область планирует направить на приобретение жилья в 2024 году.

10 место

Доценко Олег Геннадьевич

Активы: 1 558 089 000

Олег Доценко замыкает десятку ростовских богачей. Ему, судя по открытым данным, полностью принадлежит ООО «Меотида» и ООО «Логистик-союз». В чистых активах предпринимателя имеется 1,5 млрд рублей.

Видео: rostovgazeta.ru.
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Сумма чистых активов ростовских миллиардеров из топ-10 составляет 317 489 604 223 рубля. Она почти равна бюджету Ростовской области на 2024 год и примерно вдвое больше активов остальных 90 участников рейтинга.

Общая сумма чистых активов 100 олигархов Ростовской области — почти 493 млрд рублей. При этом расходная часть бюджета Ростовской области на 2024 год составляет около 336 млрд рублей. Миллиардеры могут легко ее покрыть, и еще больше 100 млрд рублей останется.

Кто еще вошел в «золотую сотню» и может называть себя одним из самых богатых людей Ростова, читайте в уникальном проекте RostovGazeta.

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