Десять донских миллиардеров заработали больше, чем Ростов тратит за год

Дмитрий Удрас — совладелец одного из крупнейших производств юга России, комбайнового завода «Ростсельмаш». Он занимает четвертую позицию в рейтинге. Всего в портфеле предпринимателя акции 26 различных компаний. Активы Дмитрия Удраса скромнее, чем у предшественников, тем не менее на его счет тоже можно записать строительство индустриального парка в Ростовской области, которое оценили как раз в 30 млрд рублей.