Доходный дом Сариевых в Ростове законсервируют, не дождавшись реставрации

Posted 13 сентября, 19:34
Published 13 сентября, 19:34
Modified 13 сентября, 19:36
Updated 13 сентября, 19:36
Заказчиком выступает УЖКХ Кировского района города. От подрядчика требуется провести анализ состояния шестиэтажного здания на улице Большой Садовой, 94А, сделать фотофиксацию и оценить технические характеристики. На основании проделанной работы эксперты разработают план работ, которые помогут сохранить исторический вид объекта культурного наследия.
На проект консервации доходного дома готовы потратить почти 1,6 миллиона рублей. Завершить работу должны к 15 ноября 2024 года.
Доходный дом сестер Елены и Ольги Сариевых датируется 1902 годом постройки. У особняка есть и второе имя — его называют доходным домом Емельянова. В советские времена в здании находилась библиотека имени Максима Горького, а также различные конторы, магазины, знаменитое кафе «Шоколадница» и прочее.
Спустя столетие великолепный памятник архитектуры заметно обветшал, особенно после крупного пожара в ноябре 2020 года. Администрация Ростова неоднократно пыталась продать доходный дом бизнесменам, которые бы привели его в порядок. Но договоры либо тут же расторгались, либо покупатели и вовсе отказывались их подписывать. Стартовая цена составляла всего 1 рубль, но желающих все не находилось.
В 2021 году у дома Сариевых наконец появился новый владелец — предпринимательница Шушаник Мкртчян. Он ей достался всего за 10 тысяч рублей. Вероятно, денег хватило только на покупку особняка — до реставрации ОКН дело так и не дошло, хотя завершить ее планировали в мае 2024 года.
Пока работы по восстановлению не ведутся, вековая гордость донской столицы остается под баннером — позорной картинкой с нарисованным красивым домом. Такими завесили почти все старые разваливающиеся здания в исторической части Ростова. Сначала это сделали перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году — вероятно, чтоб не распугать разрухой иностранных фанатов. А после это стало уже доброй традицией — вместо реставрации ежегодно обновляют баннеры с картинками на фасаде потрепанных домов.