Доходный дом Сариевых в Ростове законсервируют, не дождавшись реставрации

Пока работы по восстановлению не ведутся, вековая гордость донской столицы остается под баннером — позорной картинкой с нарисованным красивым домом. Такими завесили почти все старые разваливающиеся здания в исторической части Ростова. Сначала это сделали перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году — вероятно, чтоб не распугать разрухой иностранных фанатов. А после это стало уже доброй традицией — вместо реставрации ежегодно обновляют баннеры с картинками на фасаде потрепанных домов.