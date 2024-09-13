«Домклик»: В августе число ипотечных сделок на первичном рынке выросло

Всего в августе Сбер оформил 52,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 5,7% больше, чем в предыдущем месяце. Этот показатель ниже значений, зафиксированных в мае и июне, когда в России была отменена программа массовой льготной ипотеки. Тем не менее он по-прежнему превышает средние значения первого квартала.