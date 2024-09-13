«Домклик»: В августе число ипотечных сделок на первичном рынке выросло

Posted 13 сентября, 08:51
Published 13 сентября, 08:51
Modified 13 сентября, 08:51
Updated 13 сентября, 08:51
К такому выводу пришли специалисты аналитического центра «Домклик», проанализировав данные по ипотечным кредитам за август 2024 года, пишет newsnn.ru.
По сравнению с июлем, в августе спрос на новостройки увеличился на 62,4%, составив 17,6 тыс. выданных кредитов. Доля этих кредитов в общем объеме ипотечных выдач достигла 33,4%, что заметно выше июля, когда этот показатель составлял 21,7%.
Лидирующими регионами по объемам новостроек остаются Москва (49%) и Санкт-Петербург (46,1%), а также Калининградская область (48,2%) и Республика Адыгея (50,4%).
Главным фактором роста спроса на первичное жилье продолжает быть семейная ипотека, отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
В августе доля ипотечных кредитов, выданных по данной программе, составила 85,7% от общего объема кредитов на новостройки, отметил он, добавив, что это является наивысшим показателем за всю историю наблюдений. Кроме того, как и ранее, значительная часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) совершается в крупнейших регионах страны.
Всего в августе Сбер оформил 52,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 5,7% больше, чем в предыдущем месяце. Этот показатель ниже значений, зафиксированных в мае и июне, когда в России была отменена программа массовой льготной ипотеки. Тем не менее он по-прежнему превышает средние значения первого квартала.
При этом с мая на вторичном рынке жилья в России объем выдачи ипотек колебался в пределах 32–35 тыс. штук, в том числе 32 тыс. в августе. При этом доля вторичного рынка снизилась на 9,1% по сравнению с июлем, составив в августе более 60% от общего числа выданных ипотек.
Среди регионов лидируют на вторичном рынке жилья: Чечня (90,3%), а также Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3% до 77,3% от общего объема ипотечных кредитов).
В то же время в России наблюдается спад на рынке индивидуального жилищного строительства — в августе количество выданных ипотек в этой области упало до 1,6 тыс., что является самым низким показателем с июля 2022 года.
Доля ипотечного кредитования в сегменте ИЖС также достигла рекордно низкого уровня: в августе 2024 года она составила всего 3%. Эксперты из «Домклик» объяснили данный тренд сужением круга заемщиков, пользующихся семейной ипотекой, а также введением нового требования об обязательном использовании эскроу-счетов при оформлении кредитов на строительство частного дома. Однако в ряде регионов Дальневосточного округа (Забайкалье, Камчатка и Бурятия) доля ИЖС в общем числе ипотечных выдач увеличилась.