Движение на М-4 «Дон» под Шахтами парализовало из-за смертельного ДТП с фурой

ДТП случилось утром 13 сентября на участке федеральной трассы напротив хутора Аюта Октябрьского района. Затор тянется от заправки у хутора Красный Кут в сторону Ростова. Вся полоса отмечена красной линией, что означает высокий трафик. Чтобы преодолеть расстояние в 8 километров, потребуется порядка 40 минут.