Движение на М-4 «Дон» под Шахтами парализовало из-за смертельного ДТП с фурой

Posted 13 сентября, 07:53
Published 13 сентября, 07:53
Modified 13 сентября, 08:00
Updated 13 сентября, 08:00
ДТП случилось утром 13 сентября на участке федеральной трассы напротив хутора Аюта Октябрьского района. Затор тянется от заправки у хутора Красный Кут в сторону Ростова. Вся полоса отмечена красной линией, что означает высокий трафик. Чтобы преодолеть расстояние в 8 километров, потребуется порядка 40 минут.
Аналогичная ситуация и в обратном направлении. От реки Сусол до хутора Аюта (в сторону Москвы) ехать 17 минут, хотя путь составляет всего пять километров.
По словам очевидцев, фура выехала на встречную полосу, пробив отбойник (прим. — металлическое ограждение) и на полном ходу врезалась в кроссовер. От лобового столкновения передняя часть автомобиля превратилась в груду металлолома.
Пару дней назад огромная пробка из-за аварии растянулась под Миллерово.