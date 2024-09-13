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Posted 13 сентября, 07:53

Published 13 сентября, 07:53

Modified 13 сентября, 08:00

Updated 13 сентября, 08:00

Из-за ДТП с фурой под Шахтами на трассе М-4 «Дон» выросла огромная пробка

Движение на М-4 «Дон» под Шахтами парализовало из-за смертельного ДТП с фурой

13 сентября 2024, 07:53
Фото: 1MI
Из-за ДТП с фурой под Шахтами на трассе М-4 «Дон» выросла огромная пробка
Автомобилисты попали в гигантский затор на трассе М-4 «Дон» из-за жуткой аварии в Ростовской области, движение буквально парализовано, сообщают очевидцы на платформе «Яндекс.карты».

ДТП случилось утром 13 сентября на участке федеральной трассы напротив хутора Аюта Октябрьского района. Затор тянется от заправки у хутора Красный Кут в сторону Ростова. Вся полоса отмечена красной линией, что означает высокий трафик. Чтобы преодолеть расстояние в 8 километров, потребуется порядка 40 минут.

Аналогичная ситуация и в обратном направлении. От реки Сусол до хутора Аюта (в сторону Москвы) ехать 17 минут, хотя путь составляет всего пять километров.

Фото: Яндекс. Карты.
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Видео: КВУ Шахты.

По словам очевидцев, фура выехала на встречную полосу, пробив отбойник (прим. — металлическое ограждение) и на полном ходу врезалась в кроссовер. От лобового столкновения передняя часть автомобиля превратилась в груду металлолома.

Пару дней назад огромная пробка из-за аварии растянулась под Миллерово.

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#Евгения Волкова#Общество#Видео#Ростовская область#ДТП#Шахты#Авария#Пробка#М-4 «Дон»#Трасса#Затор
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