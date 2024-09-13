Экономист призвал ростовчан не паниковать из-за роста ключевой ставки до 19%

Собеседник добавляет, что Ростовскую область от повышения ключевой ставки ждет все то же самое, что и любой регион России. Ростовчане перестанут брать кредиты. А свободные средства предпочтут класть на депозит из-за привлекательной ставки на уровне 21-22%.