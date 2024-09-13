Экономист призвал ростовчан не паниковать из-за роста ключевой ставки до 19%

Posted 13 сентября, 14:15
Published 13 сентября, 14:15
Modified 13 сентября, 14:17
Updated 13 сентября, 14:17
По словам эксперта, ничего удивительного в повышении Центробанком ключевой ставки до 19% нет. Повышение произошло в рамках заданного тренда на снижение инфляции.
«Нужно понимать, что главная задача Центробанка заключается в снижении инфляции и контроле за массой денег. ЦБ работает по классической схеме, которую задали основатели современной экономики. Поэтому с такой позиции решение о повышении ключевой ставки абсолютно верное», — отмечает Георгий Остапкович.
Размеры ключевых ставок 18% и 19%, по словам экономиста, можно считать абсолютно одинаковыми уровнями. Однако для малого и среднего бизнеса, наряду с отдельными предприятиями, такое повышение ставки может стать настоящим ударом.
Под такие проценты подавляющее большинство предпринимателей не смогут брать кредиты. Тем более, что коммерческий кредит стоит еще выше на 5-6 пунктов.
«Это означает, что рентабельность проекта, под который планируется брать кредит, должна быть выше 26%. А таких видов деятельности у нас очень мало», — говорит экономист.
Однако какого-то принципиального влияния на экономику, по словам эксперта, повышение ключевой ставки до 19% не принесет.
«Крупным стратегическим предприятиям все равно, какая будет ставка — они берут субсидированный кредит. А именно эти предприятия в структуре ВВП выполняют большие функции», — объясняет Георгий Остапкович.
По словам экономиста, повышение ключевой ставки приведет к падению на 10-15% спроса на недвижимость, на жилищное строительство. Но это падение не будет критическим благодаря действию различных льготных программ.
«Месяцев на шесть-восемь все взяли гроссмейстерскую паузу. Думаю, в ближайшее время найдут и распространят в регионы какие-то виды льготной ипотеки. А пока нужно просто немного подождать», — рекомендует эксперт.
Собеседник добавляет, что Ростовскую область от повышения ключевой ставки ждет все то же самое, что и любой регион России. Ростовчане перестанут брать кредиты. А свободные средства предпочтут класть на депозит из-за привлекательной ставки на уровне 21-22%.
«Конечно же, замедлится валовый региональный продукт. Предприятия не смогут брать кредиты, будут производить меньше товаров и услуг», — объясняет Георгий Остапкович.
Однако появления дефицита или стремительного роста цен, собеседник не ожидает.
«Роста цен не будет, поскольку Центробанк в следующем году предполагает выход инфляции на 4-4,5%», — уточняет экономист.
Главное, по словам собеседника, не впадать в панику. Ростовчанам не следует в больших количествах заготавливать «запасы» — скупать по две стиральных машины, по два телевизора…
«Экономика растет, зарплаты по данным Росстата растут, безработица почти нулевая. Так что, никакой кризисной ситуации я не вижу. Тем более, что разница ключевой ставки в 1% для экономики России, как и для Ростовской области, не существенна», — резюмирует собеседник.