rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 14:15

Published 13 сентября, 14:15

Modified 13 сентября, 14:17

Updated 13 сентября, 14:17

Экономист призвал ростовчан не поддаваться панике из-за роста ключевой ставки до 19%

Экономист призвал ростовчан не паниковать из-за роста ключевой ставки до 19%

13 сентября 2024, 14:15
Фото: rostovgazeta.ru
Экономист призвал ростовчан не поддаваться панике из-за роста ключевой ставки до 19%
Центробанк повысил ключевую ставку до 19%. Но простым ростовчанам не стоит впадать в панику. Рост цен на товары не грозит, сообщил RostovGazeta директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, ничего удивительного в повышении Центробанком ключевой ставки до 19% нет. Повышение произошло в рамках заданного тренда на снижение инфляции.

«Нужно понимать, что главная задача Центробанка заключается в снижении инфляции и контроле за массой денег. ЦБ работает по классической схеме, которую задали основатели современной экономики. Поэтому с такой позиции решение о повышении ключевой ставки абсолютно верное», — отмечает Георгий Остапкович.

Размеры ключевых ставок 18% и 19%, по словам экономиста, можно считать абсолютно одинаковыми уровнями. Однако для малого и среднего бизнеса, наряду с отдельными предприятиями, такое повышение ставки может стать настоящим ударом.

Стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове
Узнать подробнее

Под такие проценты подавляющее большинство предпринимателей не смогут брать кредиты. Тем более, что коммерческий кредит стоит еще выше на 5-6 пунктов.

«Это означает, что рентабельность проекта, под который планируется брать кредит, должна быть выше 26%. А таких видов деятельности у нас очень мало», — говорит экономист.
Размеры ключевых ставок 18% и 19%, по словам экономиста, можно считать абсолютно одинаковыми уровнями.Размеры ключевых ставок 18% и 19%, по словам экономиста, можно считать абсолютно одинаковыми уровнями.
Фото: 1MI. Размеры ключевых ставок 18% и 19%, по словам экономиста, можно считать абсолютно одинаковыми уровнями.

Однако какого-то принципиального влияния на экономику, по словам эксперта, повышение ключевой ставки до 19% не принесет.

«Крупным стратегическим предприятиям все равно, какая будет ставка — они берут субсидированный кредит. А именно эти предприятия в структуре ВВП выполняют большие функции», — объясняет Георгий Остапкович.

По словам экономиста, повышение ключевой ставки приведет к падению на 10-15% спроса на недвижимость, на жилищное строительство. Но это падение не будет критическим благодаря действию различных льготных программ.

Риелтор объяснила в цифрах, как выросла стоимость жилья в Ростове
Узнать подробнее
«Месяцев на шесть-восемь все взяли гроссмейстерскую паузу. Думаю, в ближайшее время найдут и распространят в регионы какие-то виды льготной ипотеки. А пока нужно просто немного подождать», — рекомендует эксперт.

Собеседник добавляет, что Ростовскую область от повышения ключевой ставки ждет все то же самое, что и любой регион России. Ростовчане перестанут брать кредиты. А свободные средства предпочтут класть на депозит из-за привлекательной ставки на уровне 21-22%.

«Конечно же, замедлится валовый региональный продукт. Предприятия не смогут брать кредиты, будут производить меньше товаров и услуг», — объясняет Георгий Остапкович.

Однако появления дефицита или стремительного роста цен, собеседник не ожидает.

«Роста цен не будет, поскольку Центробанк в следующем году предполагает выход инфляции на 4-4,5%», — уточняет экономист.

Главное, по словам собеседника, не впадать в панику. Ростовчанам не следует в больших количествах заготавливать «запасы» — скупать по две стиральных машины, по два телевизора…

«Экономика растет, зарплаты по данным Росстата растут, безработица почти нулевая. Так что, никакой кризисной ситуации я не вижу. Тем более, что разница ключевой ставки в 1% для экономики России, как и для Ростовской области, не существенна», — резюмирует собеседник.
«А кто остановит цены?»: ростовчан не вдохновили прогнозы о росте зарплат до 60 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчане назвали цинизмом и позором заявления о росте зарплаты на 10%Жителей Ростовской области пытаются убедить в росте зарплатЖители Ростова-на-Дону пожелали зарплату минимум в 50 тысяч рублей
#Дарья Демидова
Подпишитесь
Популярное