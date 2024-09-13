Экс-главу Ленинского района Ростова Тихонова отправили в тюрьму на пять лет

Posted 13 сентября, 09:28
Published 13 сентября, 09:28
Modified 13 сентября, 11:11
Updated 13 сентября, 11:11
Константина Тихонова задержали в прошлом году в рамках громкого дела о «полицейском ОПГ». По версии следователей, полицейские «крышевали» незаконную торговлю в Ростове-на-Дону, собирая взятки с владельцев павильонов, ларьков и магазинов. Главным организатором ОПГ признали экс-заместителя начальника полиции Дмитрия Тихонова.
Задержанные по делу полицейские дали показания и против Константина Тихонова. В годы, когда действовала ОПГ, он возглавлял отдел развития нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении полномочий и хищении имущества на сумму в 2,1 миллиона рублей.
Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и четырём месяцам заключения в колонии общего режима. Также он заплатит штраф в 500 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух с половиной лет.
Тем временем следователи завершили расследование в отношении 40 полицейских, подозреваемых в участии в ОПГ. В скором времени их также ждёт суд.