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Posted 13 сентября, 09:28

Published 13 сентября, 09:28

Modified 13 сентября, 11:11

Updated 13 сентября, 11:11

Экс-главу Ленинского района Ростова Тихонова отправили в тюрьму на пять лет

Экс-главу Ленинского района Ростова Тихонова отправили в тюрьму на пять лет

13 сентября 2024, 09:28
Фото: rostov-gorod.ru
Экс-главу Ленинского района Ростова Тихонова отправили в тюрьму на пять лет
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Обыски и аресты в полиции в Ростове
Бывшего главу администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова осудили на пять лет и четыре месяца колонии, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Константина Тихонова задержали в прошлом году в рамках громкого дела о «полицейском ОПГ». По версии следователей, полицейские «крышевали» незаконную торговлю в Ростове-на-Дону, собирая взятки с владельцев павильонов, ларьков и магазинов. Главным организатором ОПГ признали экс-заместителя начальника полиции Дмитрия Тихонова.

ОПГ полиции в Ростове-на-Дону могла крышевать не только магазины
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Задержанные по делу полицейские дали показания и против Константина Тихонова. В годы, когда действовала ОПГ, он возглавлял отдел развития нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении полномочий и хищении имущества на сумму в 2,1 миллиона рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и четырём месяцам заключения в колонии общего режима. Также он заплатит штраф в 500 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух с половиной лет.

Тем временем следователи завершили расследование в отношении 40 полицейских, подозреваемых в участии в ОПГ. В скором времени их также ждёт суд.

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