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Posted 13 сентября, 07:13

Published 13 сентября, 07:13

Modified 13 сентября, 07:15

Updated 13 сентября, 07:15

Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 13 сентября

Еще одна магнитная буря накроет Ростовскую область 14 сентября

13 сентября 2024, 07:13
Фото: Unsplash
Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 13 сентября
Возбуждение магнитосферы прогнозируется в ближайшие дни, сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, я пятницу, 13 сентября, магнитная буря будет бушевать с раннего утра до шести вечера. Уровень интенсивности бури оценили как средний.

Небольшое возбуждение магнитосферы стоит ждать и 14 сентября. Пик солнечной активности выпадет на отрезок дня с шести утра до полудня.

Затем геомагнитный фон Земли успокоится. Следующие магнитные бури ожидаются лишь в конце месяца — с 26 по 28 сентября. Но их учёные оценивают как слабые.

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13 сентября, магнитная буря будет бушевать с раннего утра13 сентября, магнитная буря будет бушевать с раннего утра
Фото: xras.ru. 13 сентября, магнитная буря будет бушевать с раннего утра

Ранее Минздрав Ростовской области рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь.

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