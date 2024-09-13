Еще одна магнитная буря накроет Ростовскую область 14 сентября

Posted 13 сентября, 07:13
Published 13 сентября, 07:13
Modified 13 сентября, 07:15
Updated 13 сентября, 07:15
Так, я пятницу, 13 сентября, магнитная буря будет бушевать с раннего утра до шести вечера. Уровень интенсивности бури оценили как средний.
Небольшое возбуждение магнитосферы стоит ждать и 14 сентября. Пик солнечной активности выпадет на отрезок дня с шести утра до полудня.
Затем геомагнитный фон Земли успокоится. Следующие магнитные бури ожидаются лишь в конце месяца — с 26 по 28 сентября. Но их учёные оценивают как слабые.