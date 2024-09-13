Филиал РЖД оштрафовали из-за адской жары на вокзале «Ростов-Главный» в июле

Проблемы на вокзале «Ростов Главный» начались в начале июля. Пассажиры массово жаловались на то, что вместо кондиционеров в зале ожидания несколько дней работает один небольшой вентилятор. Вероятно, сплит-система не справлялась. Вентилятор положение никак не спасал: людям становилось плохо. Многие из них предпочитали оставаться на улице, где ветра хватало на всех, в отличие от вентилятора. По словам людей, на перроне термометры достигали отметки в +50 градусов, а внутри ж/д вокзала — почти до +40. Очевидно, что одного вентилятора на десятки людей было мало, когда жара в Ростове била все немыслимые рекорды.