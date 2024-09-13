Филиал РЖД оштрафовали из-за адской жары на вокзале «Ростов-Главный» в июле

Posted 13 сентября, 06:11
Published 13 сентября, 06:11
Modified 13 сентября, 06:13
Updated 13 сентября, 06:13
Проблемы на вокзале «Ростов Главный» начались в начале июля. Пассажиры массово жаловались на то, что вместо кондиционеров в зале ожидания несколько дней работает один небольшой вентилятор. Вероятно, сплит-система не справлялась. Вентилятор положение никак не спасал: людям становилось плохо. Многие из них предпочитали оставаться на улице, где ветра хватало на всех, в отличие от вентилятора. По словам людей, на перроне термометры достигали отметки в +50 градусов, а внутри ж/д вокзала — почти до +40. Очевидно, что одного вентилятора на десятки людей было мало, когда жара в Ростове била все немыслимые рекорды.
Ростовская транспортная прокуратура обратила внимание на жалобы пассажиров в соцсетях и возбудила дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно — нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. За это филиалу РЖД назначили штраф — 10 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценили страдания сотен людей, которые успели побывать на вокзале за те несколько дней, что не работала сплит-система.